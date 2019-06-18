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Средний чек онлайн-покупки с кэшбэком превысил чек без кэшбэка в 4 раза в 2019 году

QIWI изучила платежное поведение пользователей программы лояльности QIWI Бонус. Рост средней суммы кэшбэка за покупки в интернет на одного пользователя в 1 квартале 2019 года составил 40% по сравнению с аналогичным периодом 2018. В 2019 году средняя сумма онлайн-заказов с кэшбэком оказалась больше суммы заказов без него в 4 раза.

Больше всего кэшбэка в первом квартале 2019 года пользователи заработали, оплачивая «развлечения». По данным QIWI, в этом сегменте средний чек вырос на 220%. В компании выяснили, что больше людей начали получать кэшбэк, заказывая подарки друзьям и близким. В этой категории рост составил 196%. Причем особой практичностью в выборе подарков отличаются мужчины. Товаров на 8 марта с кэшбэком в 2019 они купили на 170% больше, чем в прошлом году. Также чаще стали покупать с кэшбэком в категориях «товары для дома» (+86%) и «красота и здоровье» (+68%).

В целом мужчины охотнее совершают покупки с кэшбэком. В 2018 году они сделали на 167% больше заказов, чем женщины. Средний чек одного заказа у мужчин тоже оказался на 76% больше среднего чека у женщин. В 2019 году разница только усилилась: у мужчин на 209% больше заказов и на 32% больше средний чек.

Из городов активнее всего совершают покупки с кэшбэком в Москве (+6% количества покупок), Санкт-Петербурге (+11%) и Екатеринбурге (+10%). А вот в лидеры по сумме заработанного кэшбэка у покупателей наряду с Москвой неожиданно вышел Нижний Новгород, потеснив Санкт-Петербург на 3 место.

Популярность кэшбэка среди россиян растет. Согласно различным исследованиям, общая сумма покупок с кэшбэком в России превысила 513 миллионов долларов. В QIWI считают, что в первую очередь это связано развитием всего рынка e-commerce. Эксперты отмечают, что в 2019 году совокупный объем рынка онлайн-ритейла превысит $3 трлн. В QIWI ожидают дальнейшего активного развития интернет-торговли, а также взрывного роста популярности программ лояльности. В этой связи компания готовит большое обновление сервиса QIWI Бонус.

Автор: Анна
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