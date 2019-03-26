Средний чек покупок продуктов онлайн в три раза превышает чек в гипермаркетах

Средний чек при покупках продуктов онлайн в три раза превышает средний чек при покупке в гипермаркете, к такому выводу пришли в компании iGooods, одном из крупнейших в России сервисов по доставке продуктов.

При заказе онлайн средний чек клиентов iGooods составляет 3700 рублей и включает 27 позиций. При этом согласно официальной отчетности, у гипермаркета «ЛЕНТА» средний чек составил 1212 рублей (по состоянию на 4 кв. 2018 г.), а у гипермаркета «КАРУСЕЛЬ» — 856 рублей (по состоянию на 4 кв. 2018 г.).

Причины, почему люди покупают онлайн больше, чем оффлайн состоят в том, что покупатели хотят окупить стоимость доставки, а также более тщательно планируют список покупок. Кроме того, гипермаркеты зачастую выполняют функцию «магазина у дома», из-за чего покупатели могут зайти в большой магазин и купить лишь пару товаров.

«Сервис доставки продуктов часто используют семьи, вместо больших семейных походов по магазинам. При таком недельном планировании чек всегда большой, так как это не спонтанная покупка, а покупка на длительный срок», — пояснил сооснователь и управляющий iGooods Григорий Кунис.

Обычно гипермаркеты с целью больших покупок посещают четыре раза в неделю — на выходных. По статистике iGooods, покупки онлайн совершают два раза в месяц, и частота покупок продолжает расти. «Интересный момент, что клиенты заказывают себе и одновременно на второй адрес, например, родителям», — пояснил Кунис.