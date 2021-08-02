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Средний чек россиян на игрушки и детские товары вырос в 2 раза

Партнерская сеть Admitad Affiliate проанализировала, какие онлайн-товары пользовались большей популярностью у россиян в первой половине 2021 года.

Самой динамично растущей подкатегорией в сегменте онлайн-магазинов стала подкатегория подарков и цветов. Пользователи поздравляли родных и близких, совершая на 79% больше заказов, чем во втором полугодии 2020 года. При этом сумма, которую россияне потратили на подарки и цветы, выросла на 64%.

Больше всего в первой половине года выросли затраты россиян на следующие подкатегории интернет-товаров:

Наибольшие суммы россияне потратили в интернет-магазинах электроники и бытовой техники, маркетплейсах, а также на одежду и косметику.

При этом самый большой рост показал средний чек в подкатегории детских товаров и игрушек. Увеличившись вдвое, он оказался среди самых больших средних чеков, и составил 8 812 рублей.  Наибольшие суммы в среднем россияне тратили на ювелирные изделия, электронику и бытовую технику, товары для дома и сада, а также для авто и мотоциклов.

Выросли также и средние чеки россиян на книги и спортивные товары: литература в среднем обходилась на 18% дороже, а инвентарь — на 15%.

Больше всего заказов онлайн совершили жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска. А вот какие города России отличились самым крупным средним чеком в ecom в 2021 году:

Автор: Анна
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