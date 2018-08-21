Средний чек россиян упал до минимальных показателей за два года

В июле Индекс среднего чека составил 496 рублей. Показатель продолжил снижение, которое он демонстрирует четвёртый месяц подряд. По сравнению с июнем его значение уменьшилось на 3,3% или на 17 рублей в денежном выражении. С учётом официальной инфляции за июль, равной 0,3%, падение Индекса составило 3%. Об этом сообщили в холдинге маркетинговых, медиа и социально-экономических исследований «Ромир».

По сравнению со значением прошлого года показатель снизился на 1,4% или на 7 рублей. Надо отметить, что таким маленьким средний чек не был уже более 2 лет — с марта 2016 года.

Изменение среднего чека (в рублях)

Из всех федеральных округов в июле средний чек вырос только в одном — Северо-Кавказском, до 681 рубля. Увеличение Индекса составило 92 рубля или более 15%. В остальных же показатель упал.

В Южном федеральном округе средний чек составил 423 рубля (снижение на 7,6%), в Дальневосточном — 442 рубля (снижение на 7,5%), в Северо-Западном — 564 рубля (снижение на 7,4%). В других регионах падение Индекса было менее значительным. В Сибирском федеральном округе средний чек составил 409 рублей (снижение на 4,0%), в Приволжском — 415 рублей (снижение на 3,7%). В Уральском федеральном округе Индекс остановился на значении 436 рублей (снижение 1,8%), в Центральном изменения оказались минимальными — 599 рублей (снижение 0,3%).

В Москве Индекс среднего чека изменился незначительно — до 677 рублей (снижение на 1,2%). Более резким падение показателя оказалось в Санкт-Петербурге — там стоимость одного похода в магазин в июле составила 636 рублей (снижение на 7%).

В других городах-«миллионниках» средний чек за месяц снизился на 3%. Больше всего Индекс упал в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн — на 7,3%. В городах с населением менее полумиллиона жителей средний чек уменьшился всего на 0,7%.

Среди разных типов торговых точек увеличить средний чек удалось только магазинам традиционной торговли. Правда, рост составил минимальные 4 рубля — до 236 рублей (+1,7%). В остальных торговых точках показатели упали. Более других в гипермаркетах — здесь средний чек составил в июле 741 рубль (падение на 9%). Средний чек супермаркетов составил 347 рублей (снижение на 4,8%), дискаунтеров — 340 рублей (снижение на 3,4%).