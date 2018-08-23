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Средний чек российских интернет-магазинов вырос на 16%

Средний чек российских интернет-магазинов к середине августа вырос на 16%, а вот количество покупок наоборот сократилось на 20%. Такие данные приводит газета «Коммерсантъ» со ссылкой на производителя онлайн-касс «Атол». Средний чек вырос в основном за счет авиабилетов, туристических путевок и крупной бытовой техники.

Исследование компании охватило периоды до и после объявления о санкциях — с 29 июля по 8 августа и с 9 по 19 августа соответственно. Анализ проводился на основе чеков 11 тыс. касс по всему e-commerce-рынку.

Россияне начали вкладывать деньги в дорогостоящие товары в связи с ослаблением рубля после объявления об очередных санкциях США 8 августа, полагают в компании. Люди опасаются дальнейшего роста курса валюты и повышения цен, поэтому вкладывают деньги в товары длительного пользования либо приобретают предметы, покупку которых давно откладывали, пояснил глава «Атол Онлайн» Юлий Носов.

Рост спроса на бытовую технику подтверждают в Samsung Electronics: за указанный период в интернет-магазине бренда он увеличился более чем на 40%. Продажи смартфонов выросли на 60%, что в компании связывают с маркетинговыми акциями: «Рынок потребительской электроники чувствителен к изменениям валютного рынка, но Samsung Electronics стремится нивелировать негативное влияние волатильности курсов валют».

Во второй декаде августа выросли также трафик и продажи интернет-магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо», говорит их представитель. Средний чек онлайн весь год растет в «Эльдорадо» и стабилен в «М.Видео». В объединенной компании «Евросети» и «Связного» не заметили влияния санкций на онлайн-продажи, которые сохраняются на уровне первой декады августа. В ближайшее время компания прогнозирует сезонный рост.

Сами ритейлеры либо не заметили изменения динамики продаж, либо считают ее сезонной.

Налицо обычный сезонный спад второй декады августа, считает управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров. «Сейчас, как и каждый год, у каждого бизнеса немного проседают продажи. Они будут проседать примерно до 20-х чисел сентября. Это не имеет отношения к санкциям»,— уверен он. Рост же среднего чека, по его мнению, объясняется тем, что «люди покупают ровно те же товары, просто у этих товаров выросла стоимость в рублевом эквиваленте на 8% за последние три недели».

Автор: Анна
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