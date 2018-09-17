Средний чек российского потребителя снижается пятый месяц подряд

«Ромир» провел исследование и выяснил, что индекс среднего чека в августе составил 495 руб., при этом по сравнению с июлем значение уменьшилось на 0,2%, или на 1 руб., а средние расходы россиян за один визит в магазин сокращаются уже пятый месяц подряд, начиная с апреля. В холдинге отмечают, что по сравнению с прошлым годом средний чек уменьшился на 4,4%, понизившись с 518 руб. в августе 2017.

Показатели среднего чека в российских регионах продемонстрировали в августе разнонаправленную динамику. Локальные Индексы увеличились в пяти федеральных округах и снизились в трёх. Больше всего траты за поход в магазин выросли на Дальнем Востоке — на 10,6%. Средний чек там составил в августе 489 рублей. В Уральском федеральном округе Индекс поднялся на 8,0% — до 471 рубля. В Южном — на 3,8%, до 439 рублей. В Приволжском — на 2,9%, до 427 рублей. Самый маленький рост средний чек показал в Северо-Западном федеральном округе — 1,2%, значение Индекса составило 571 рубль.

При этом жители Северо-Кавказского федерального округа в августе сократили траты на покупки на 9,7% — до 615 рублей. В остальных двух федеральных округах снижение Индекса оказалось менее значительным. В Центральной России показатель уменьшился на 3,7% до 577 рублей. В Сибири — на 2,7%, до 398 рублей. Это самое маленькое значение Индекса среди всех федеральных округов.

В Москве, так же, как и во всем Центральном округе, средний чек снизился, но незначительно — на 0,7%, до 672 рублей. В Санкт-Петербурге показатель вырос на 1,9%, до 648 рублей. По сравнению с прошлым годом Индекс упал в обеих столицах — в Москве на 2,6%, в Санкт-Петербурге — на 4,4%.

В других «миллионниках» средний чек за месяц вырос на 3,1%, однако не изменился по сравнению с прошлым годом. В городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек траты за один визит в магазин поднялись на 3,9%, однако по сравнению с августом 2017 снизились на 2,5%. Обратная тенденция — в городах с населением до 500 тысяч человек. Здесь средний чек уменьшился на 2,4%. По сравнению с прошлым годом снижение составило 0,8%.

В августе 2018 года россияне стали оставлять больше денег в гипермаркетах. Это единственный тип торговых точек, который показал рост среднего чека — на 2,3%, до 758 рублей. Но по сравнению с прошлым годом гипермаркеты потеряли 7,8%.

В лидерах по снижению среднего чека оказались дискаунтеры. Траты за один визит в этих торговых точках снизились на 2,6% — до 331 рубля. По сравнению с прошлым годом расходы покупателей в дискаунтерах упали ещё существеннее — на 9,3%. В магазинах традиционной торговли сокращение среднего чека составило 2,1% — до 231 рубля. Столько же — 2,1% — эти торговые точки потеряли в сравнении с августом 2017 года. Менее всего средний чек сократился в супермаркетах — на 1,6% до 343 рублей. По сравнению с прошлым годом показатели упали на 4,5%.