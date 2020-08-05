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Средний чек в «Пятерочке» и «Магните» в 2020 году по месяцам и ТОП товаров

ЧекСкан Research, аналитическое подразделение платформы ЧекСкан, представило данные том, как и что россияне покупали в крупнейших продуктовых сетях страны «Пятерочке» и «Магните» в течение первых семи месяцев 2020 года. Целью исследования стала попытка выяснить каким образом менялось потребительское поведения и предпочтения россиян в указанном периоде. Было проанализированные данные порядка 2,5 млн. чеков указанных торговых сетей во всех ФО Российской Федерации.

В целом, средний чек покупателя «Пятерочки» выше, но значительной эту разницу назвать нельзя. Отрыв был наибольшим в апреле 2020 года, когда средний чек в «Магните» составит 550,62 руб., а в «Пятерочке» — 576,12 руб. Несмотря на период самоизоляции, средний чек рос в обеих сетях с января, достигнув в апреле высшей точке. После этого сумма снижалась, достигнув июле 500,86 руб. («Магнит») и 503,27 («Пятерочка»).

Самым продаваемым товаром в обоих сетях логично является пакет на кассе, куда покупатели складывают остальные покупки. Если же вывести пакет из топа, то тройка лидеров за семь месяцев выглядит так: бананы, сахар-песок и картофель. Но можно отметить и несколько интересных случаев. В «Магните» есть несколько региональных особенностей. Например, в Северо-Западном ФО на протяжении семи месяцев нарезной батон является самым популярным товаром, уступая только упаковочному пакету, а в Северо-Кавказском ФО в Топ 3 самых популярных товаров входит майонез «Провансаль».

«Наше исследование показывает, что ведущие продуктовые ретейлеры чувствуют себя достаточно уверенно. Можно даже сказать, что их ситуация в условиях текущего кризисного состояния экономики чуть лучше, чем у других участников бизнеса. Торговые точки не закрывались на карантин, а самые популярные продукты — это товары неэластичного спроса,» — комментирует результаты исследования Владислав Вернигора, основатель и CEO проекта ЧекСкан.

Автор: Анна
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