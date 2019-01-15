Средний чек за бутылку шампанского в России в 2018 году составил 250 рублей

Оператор фискальных данных OFD.ru, занимающий 15% рынка онлайн-касс, провел аналитическое исследование по продажам шампанского за период с 19 сентября по 30 декабря 2018 г. Анализ, результаты которого приведены ниже, проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, подключенных к OFD.ru. Всего проанализировано более 4 млрд кассовых чеков.

Средний чек за бутылку шампанского в России составляет 250 руб. Лидером по продажам игристого напитка является Красноярский край. Здесь его потребляют в 2,3 раза больше, чем в Москве и в 1,6 раз больше, чем Санкт-Петербурге. При этом в культурной столице любят шампанское гораздо больше, чем в Москве — продажи отличаются в полтора раза.

Самое дорогое шампанское покупают в Ставропольском крае. Здесь средний чек за бутылку составляет 720 руб. За ней следует Астраханская область с чеком 600 руб. Жители Тверской области тратят в среднем 450 руб. В Москве средний чек за данный напиток составляет 419 руб. Самое недорогое шампанское покупают в Чувашской республике и Пензенской области — по 129 руб. за бутылку.

Жители России предпочитают закупаться шампанским заранее. Продажи напитка начинают расти с 20 чисел ноября — рост в среднем составляет +45% по сравнению с продажами с начала осени. Пик спроса наблюдается в период с 10 по 23 декабря — рост в 3,3 раза, если сравнить с осенними месяцами. При этом в этот период россияне предпочитают покупать более дешевое шампанское. Если в октябре средний чек за бутылку достигал порядка 280 рублей, то в пиковые недели декабря он составил 200-225 руб.