Средняя цена на экшн-камеры достигла исторического минимума

Компания «М.Видео» подвела итоги спроса на экшн-камеры в 2017 году.

По оценке «М.Видео», занимающей 40% рынка экшн-камер в денежном выражении, в прошлом году российские покупатели приобрели 235 тысяч экшн-камер на общую сумму 2,1 млрд рублей, что соответственно, на 50% и 11% больше, чем в 2016 году. Средняя цена на экшн-ассортимент снизилась на четверть по сравнению с 2016 годом и составила 8 900 рублей, что стало историческим минимумом для данного сегмента электроники.

Средняя цена на экшн-камеры с 2013 по 2017 годы

Снижение средней цены объясняется расширением ассортимента в бюджетном ценовом сегменте. Спрос на камеры стоимостью до 7000 рублей вырос год к году в два раза. На рынок вышли новые локальные бренды, такие как, SJCAM, Smarterra, X-try, которые предлагают конкурентные модели за доступную цену, а также известные глобальные бренды, которые традиционно сильны в сегментах смартфонов и фото и видео-камер — например, Samsung и Nikon.

Так, по итогам 2015 года GoPro и Sony совокупно занимали до 60% рынка в штучном выражении, и большинство россиян имели представление об экшн-камерах только этих двух производителей. В 2016 году доля этих игроков уже снизилась до 40% в штучном выражении, а SJCAM и Smarterra нарастили свои доли до 30% на двоих. В 2017 году тренд продолжился: «первопроходцы» рынка экшн-камер занимают не более четверти рынка в штуках суммарно, а количество и вес новых игроков в сегменте продолжают расти.

Снижение средней цены и появление новых игроков способствует усилению спроса на товары данной категории. Так, в 2017 году спрос был выше, чем годом ранее, в 1,5 раза.