+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Starbucks закрывает интернет-магазин

Смотрите в каталоге
Starbucks
Starbucks
Кафе, ресторан, фастфуд

Сеть кофеен Starbucks в прошлом месяце объявила о закрытии всех своих магазинов Teavana. Теперь очередь дошла и до интернет-магазина .

Публичного объявления о закрытии от Starbucks пока не последовало, но интернет-магазин уже организовал распродажу товаров. До 1 октября вы можете приобрести фирменные кружки, кофе, сиропы с 50% скидкой. После этого магазин закроется навсегда.

Вместо этого компания сосредоточится на своей мобильной платформе для заказов, сообщает Business Insider.

Поскольку Starbucks закрывает свой интернет-магазин, компания хочет построить «коммерческое партнерство» с цифровыми компаниями.

«Эти партнерские отношения, как мы полагаем, позволят нам использовать наш бренд, наш глобальный розничный охват и клиентскую базу, чтобы расширить наши возможности», — сказал генеральный директор Кевин Джонсон в ходе переговоров с инвесторами в конце июля.

Компании и сервисы: Starbucks
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

29 августа / Комментарии
«Дочки-сыночки» стала владельцем интернет-магазина Esky.ru

«Дочки-сыночки» стала владельцем интернет-магазина Esky.ru

Сеть "Дочки-сыночки" купила интернет-магазин Esky.ru. Теперь она может стать крупнейшим онлайн-продавцом детских товаров в России.

далее →

25 августа / Комментарии
Суд оставил без рассмотрения иск о банкротстве «Юлмарта»

Суд оставил без рассмотрения иск о банкротстве «Юлмарта»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти оставил без рассмотрения иск Олега Морозова о банкротстве интернет-ритейлера «Юлмарт». Такое решение принято 24 августа, следует из картотеки суда.

далее →

22 августа / Комментарии
Конфликтом в Exist.ru займется ФАС

Конфликтом в Exist.ru займется ФАС

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Эксист-М» по признакам нарушения статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

далее →

16 августа / Комментарии
В Mail.ru Group появилась должность вице-президента по развитию электронной коммерции

В Mail.ru Group появилась должность вице-президента по развитию электронной коммерции

В холдинге Mail.ru Group появилась должность вице-президента по развитию электронной коммерции. Это направление возглавила бывший топ-менеджер «Яндекса» Ирина Йозефсон-Шнайдер. Информацию в Mail.Ru Group подтвердили.

далее →

15 августа / Комментарии
«Севергрупп» выкупила 40% «Нетологии» при оценке в $50-60 млн

«Севергрупп» выкупила 40% «Нетологии» при оценке в $50-60 млн

Группа инвесткомпаний «Севергрупп», подконтрольная бизнесмену Алексею Мордашову, инвестировала в образовательную компанию «Нетология-групп». Группа инвесткомпаний «Севергрупп» выкупила 40% у прежних инвесторов проекта – Inventure Partners Сергея Азатяна и Buran Venture Capital.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!