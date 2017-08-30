Starbucks закрывает интернет-магазин

Сеть кофеен Starbucks в прошлом месяце объявила о закрытии всех своих магазинов Teavana. Теперь очередь дошла и до интернет-магазина .

Публичного объявления о закрытии от Starbucks пока не последовало, но интернет-магазин уже организовал распродажу товаров. До 1 октября вы можете приобрести фирменные кружки, кофе, сиропы с 50% скидкой. После этого магазин закроется навсегда.

Вместо этого компания сосредоточится на своей мобильной платформе для заказов, сообщает Business Insider.

Поскольку Starbucks закрывает свой интернет-магазин, компания хочет построить «коммерческое партнерство» с цифровыми компаниями.