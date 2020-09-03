Стартап PimPay объявил о ребрендинге

IT и финтех стартап PimPay меняет название и логотип. Теперь компания называется PIM Solutions и позиционирует себя как стартап, который предлагает высокотехнологичные решения для оптимизации работы интернет-магазинов.

«Мы решились на перемены, потому что прежнее название компании — PimPay, перестало соответствовать сути бизнеса. PimPay уже 7 лет на рынке, и изначально начинал свою деятельность с одного сервиса „Быстрые Деньги“ (займы под оборот наложенного платежа). За эти годы мы выросли в мультисервисную компанию, и уже представляем собой целую экосистему, в которой ключевыми направлениями являются решения для оптимизации логистики и финансов интернет-магазина. Те, кто впервые слышит название PimPay, считают, что это платежная система (как Apple Pay, и другие бренды с окончаниями -Pay, -Money, -Kassa. Остальные думают, что PimPay — это факторинг. Уже несколько лет факторинг является не единственным и не приоритетным направлением нашего бизнеса», — рассказывает основатель компании Евгений Чернов.

Главной задачей ребрендинга было найти название, которое с одной стороны, сохранило бы связь со старым брендом, а с другой — отражало суть бизнеса в данный момент: множество решений для оптимизации логистики и привлечения финансирования.

PIM Solutions — это более 10 сервисов, которые делятся на блоки:

Finance Solutions (эквайринг Pikassa, быстрые займы под оборот наложенного платежа, финансирование поставщиков);

Logistic Solutions (агрегатор служб доставки MetaShip, сервис по автоматизации претензионной работы со службами доставки PIM.Контроль, судебная претензионная работа, автоматизация сверок со службами доставки);

Ecommerce Solutions (черный список покупателей, который помогает вычислить недобросовестных заказчиков на этапе заказа, PIM.Информ — уведомление покупателей о движении заказов, аналитика по срокам доставки, срокам перечисления наложенного платежа, выкупу).