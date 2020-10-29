Стартует голосование ежегодного рейтинга агентств контекстной рекламы

Платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики Ringostat запускает второй ежегодный рейтинг агентств контекстной рекламы в России. Цель проекта — сделать рынок продвижения более прозрачным и понятным для заказчиков. На сайте стартовало голосование, в котором каждый может поддержать лучшее, на его взгляд, агентство.

«В прошлом году мы уже проводили аналогичный рейтинг, в нем участвовали более 250 агентств, за которые проголосовали более 4000 пользователей. В этом году мы решили актуализировать данные и добавить новых участников», — рассказала куратор проекта Юлия Белоус.

Рейтинг формируется в три этапа:

анкетирование участников;

голосование digital-сообщества;

голосование жюри.

За каждый этап участники получат балл, который влияет на итоговую позицию.

В состав жюри вошли директора по маркетингу, руководители отделов digital-маркетинга, тимлиды по маркетингу из ведущих компаний и представители популярных СМИ:

Вячеслав Прохоров, евангелист «ВКонтакте»;

Елена Никифорова, Chief Marketing Officer «Абсолют Страхование»;

Анна Иванова, директор по развитию новых каналов дистрибуции Rambler Group;

Алексей Игнатиков, заместитель директора департамента общественных связей и маркетинговых коммуникаций АО «Россельхозбанк»;

Игорь Бахарев, Главный редактор E-pepper.ru;

Анна Макарова, Главный редактор SEOnews.ru;

Олеся Серая, маркетинг директор «Консалтинг»;

Дмитрий Форман, руководитель отдела интернет-маркетинга «Главстрой»;

Ольга Пузина, региональный директор по маркетингу «AZIMUT Отели Москва»;

Денис Дождевиков, руководитель проекта Authentica.love;

Надежда Лобанова, руководитель отдела маркетинга «Ниармедик»;

Станислав Ильин, директор по электронной коммерции Williams Et Oliver;

Ольга Проскурина, директор департамента рекламы INGRAD;

Михаил Дрокин, заместитель коммерческого директора Циан;

Денис Егоров, CMO Holodilnik.ru;

Илья Гришин, Chief Marketing Officer RBT.ru;

Артур Сехян, Head of International Business Development Flocktory;

Вячеслав Имамбаев, Marketing Director Retail Rocket;

Анатолий Шпаков, Фрилансер Консультант по маркетингу;

Дмитрий Дмитриев, партнёр в консалтинговой платформа BOOOSTER;

Мария Мальцева, предприниматель;

Дарья Роменкова, директор по маркетингу Marilyn System;

Сергей Кононов, Head of Marketing MirCli.ru;

Сергей Ситнов, Head of Marketing ГК «Автомир»;

Андрей Осокин, CMO Goods.ru;

Инна Державина, заместитель генерального директора, исполнительный директор ООО ПМХ;

Ксения Хизова, руководитель цифровой платформы «Россия — страна возможностей»;

Максим Сергеев, диджитал-директор ГК «Самолет»;

Павел Ясько, директор по онлайн-маркетингу Storytel Russia;

Андрей Щербаков, CMO Justfood;

Сергей Фадеев, Head of e-commerce Stockmann;

Владимир Завертайлов, CEO «Сибирикс»;

Владислав Олинов, Chief Marketing Officer Defender;

Михаил Егоров, Chief Digital Marketing Officer «Этажи»;

Михаил Царев, директор департамента маркетинга и рекламы ГК «Гранель»;

Серж Иванов, Chief Marketing Officer PULT.RU;

Никита Ямщиков, Руководитель Центра цифрового развития в «Первая Грузовая Компания».

Полный список и биографии жюри можно прочитать на сайте рейтинга.