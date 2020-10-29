Стартует голосование ежегодного рейтинга агентств контекстной рекламы
Платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики Ringostat запускает второй ежегодный рейтинг агентств контекстной рекламы в России. Цель проекта — сделать рынок продвижения более прозрачным и понятным для заказчиков. На сайте стартовало голосование, в котором каждый может поддержать лучшее, на его взгляд, агентство.
«В прошлом году мы уже проводили аналогичный рейтинг, в нем участвовали более 250 агентств, за которые проголосовали более 4000 пользователей. В этом году мы решили актуализировать данные и добавить новых участников», — рассказала куратор проекта Юлия Белоус.
Рейтинг формируется в три этапа:
- анкетирование участников;
- голосование digital-сообщества;
- голосование жюри.
За каждый этап участники получат балл, который влияет на итоговую позицию.
В состав жюри вошли директора по маркетингу, руководители отделов digital-маркетинга, тимлиды по маркетингу из ведущих компаний и представители популярных СМИ:
- Вячеслав Прохоров, евангелист «ВКонтакте»;
- Елена Никифорова, Chief Marketing Officer «Абсолют Страхование»;
- Анна Иванова, директор по развитию новых каналов дистрибуции Rambler Group;
- Алексей Игнатиков, заместитель директора департамента общественных связей и маркетинговых коммуникаций АО «Россельхозбанк»;
- Игорь Бахарев, Главный редактор E-pepper.ru;
- Анна Макарова, Главный редактор SEOnews.ru;
- Олеся Серая, маркетинг директор «Консалтинг»;
- Дмитрий Форман, руководитель отдела интернет-маркетинга «Главстрой»;
- Ольга Пузина, региональный директор по маркетингу «AZIMUT Отели Москва»;
- Денис Дождевиков, руководитель проекта Authentica.love;
- Надежда Лобанова, руководитель отдела маркетинга «Ниармедик»;
- Станислав Ильин, директор по электронной коммерции Williams Et Oliver;
- Ольга Проскурина, директор департамента рекламы INGRAD;
- Михаил Дрокин, заместитель коммерческого директора Циан;
- Денис Егоров, CMO Holodilnik.ru;
- Илья Гришин, Chief Marketing Officer RBT.ru;
- Артур Сехян, Head of International Business Development Flocktory;
- Вячеслав Имамбаев, Marketing Director Retail Rocket;
- Анатолий Шпаков, Фрилансер Консультант по маркетингу;
- Дмитрий Дмитриев, партнёр в консалтинговой платформа BOOOSTER;
- Мария Мальцева, предприниматель;
- Дарья Роменкова, директор по маркетингу Marilyn System;
- Сергей Кононов, Head of Marketing MirCli.ru;
- Сергей Ситнов, Head of Marketing ГК «Автомир»;
- Андрей Осокин, CMO Goods.ru;
- Инна Державина, заместитель генерального директора, исполнительный директор ООО ПМХ;
- Ксения Хизова, руководитель цифровой платформы «Россия — страна возможностей»;
- Максим Сергеев, диджитал-директор ГК «Самолет»;
- Павел Ясько, директор по онлайн-маркетингу Storytel Russia;
- Андрей Щербаков, CMO Justfood;
- Сергей Фадеев, Head of e-commerce Stockmann;
- Владимир Завертайлов, CEO «Сибирикс»;
- Владислав Олинов, Chief Marketing Officer Defender;
- Михаил Егоров, Chief Digital Marketing Officer «Этажи»;
- Михаил Царев, директор департамента маркетинга и рекламы ГК «Гранель»;
- Серж Иванов, Chief Marketing Officer PULT.RU;
- Никита Ямщиков, Руководитель Центра цифрового развития в «Первая Грузовая Компания».
Полный список и биографии жюри можно прочитать на сайте рейтинга.