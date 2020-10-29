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Стартует голосование ежегодного рейтинга агентств контекстной рекламы

Платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики Ringostat запускает второй ежегодный рейтинг агентств контекстной рекламы в России. Цель проекта — сделать рынок продвижения более прозрачным и понятным для заказчиков. На сайте стартовало голосование, в котором каждый может поддержать лучшее, на его взгляд, агентство.

«В прошлом году мы уже проводили аналогичный рейтинг, в нем участвовали более 250 агентств, за которые проголосовали более 4000 пользователей. В этом году мы решили актуализировать данные и добавить новых участников», — рассказала куратор проекта Юлия Белоус.

Рейтинг формируется в три этапа:

  • анкетирование участников;
  • голосование digital-сообщества;
  • голосование жюри.

За каждый этап участники получат балл, который влияет на итоговую позицию.

В состав жюри вошли директора по маркетингу, руководители отделов digital-маркетинга, тимлиды по маркетингу из ведущих компаний и представители популярных СМИ:

  • Вячеслав Прохоров, евангелист «ВКонтакте»;
  • Елена Никифорова, Chief Marketing Officer «Абсолют Страхование»;
  • Анна Иванова, директор по развитию новых каналов дистрибуции Rambler Group;
  • Алексей Игнатиков, заместитель директора департамента общественных связей и маркетинговых коммуникаций АО «Россельхозбанк»;
  • Игорь Бахарев, Главный редактор E-pepper.ru;
  • Анна Макарова, Главный редактор SEOnews.ru;
  • Олеся Серая, маркетинг директор «Консалтинг»;
  • Дмитрий Форман, руководитель отдела интернет-маркетинга «Главстрой»;
  • Ольга Пузина, региональный директор по маркетингу «AZIMUT Отели Москва»;
  • Денис Дождевиков, руководитель проекта Authentica.love;
  • Надежда Лобанова, руководитель отдела маркетинга «Ниармедик»;
  • Станислав Ильин, директор по электронной коммерции Williams Et Oliver;
  • Ольга Проскурина, директор департамента рекламы INGRAD;
  • Михаил Дрокин, заместитель коммерческого директора Циан;
  • Денис Егоров, CMO Holodilnik.ru;
  • Илья Гришин, Chief Marketing Officer RBT.ru;
  • Артур Сехян, Head of International Business Development Flocktory;
  • Вячеслав Имамбаев, Marketing Director Retail Rocket;
  • Анатолий Шпаков, Фрилансер Консультант по маркетингу;
  • Дмитрий Дмитриев, партнёр в консалтинговой платформа BOOOSTER;
  • Мария Мальцева, предприниматель;
  • Дарья Роменкова, директор по маркетингу Marilyn System;
  • Сергей Кононов, Head of Marketing MirCli.ru;
  • Сергей Ситнов, Head of Marketing ГК «Автомир»;
  • Андрей Осокин, CMO Goods.ru;
  • Инна Державина, заместитель генерального директора, исполнительный директор ООО ПМХ;
  • Ксения Хизова, руководитель цифровой платформы «Россия — страна возможностей»;
  • Максим Сергеев, диджитал-директор ГК «Самолет»;
  • Павел Ясько, директор по онлайн-маркетингу Storytel Russia;
  • Андрей Щербаков, CMO Justfood;
  • Сергей Фадеев, Head of e-commerce Stockmann;
  • Владимир Завертайлов, CEO «Сибирикс»;
  • Владислав Олинов, Chief Marketing Officer Defender;
  • Михаил Егоров, Chief Digital Marketing Officer «Этажи»;
  • Михаил Царев, директор департамента маркетинга и рекламы ГК «Гранель»;
  • Серж Иванов, Chief Marketing Officer PULT.RU;
  • Никита Ямщиков, Руководитель Центра цифрового развития в «Первая Грузовая Компания».

Полный список и биографии жюри можно прочитать на сайте рейтинга.

Автор: Анна
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