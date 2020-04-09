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Ставки сделаны, ставок больше нет. Арендаторы ТЦ Санкт-Петербурга мечтают о переходе на % от товарооборота

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Спорт

По данным JLL, в торговых центрах Петербурга по итогам 1-го квартала 2020 года свободно 3,5% площадей, что ниже показателя 4 кв. 2019 года на 0,1 п.п. Массового оттока арендаторов в марте не произошло. Даже при существенном снижении трафика в торговых центрах, ритейлеры в первую очередь пытаются договариваться об изменении условий аренды на краткосрочный период времени, нежели сразу покидать арендованные помещения. Однако дальнейший рост вакансии неизбежен.

Динамика доли свободных помещений в торговых центрах Петербурга

Источник: JLL

«Первый квартал в жизни торговых центров разделился на три этапа. В первые месяцы года, вплоть до праздничных выходных приуроченных к 8 марта, многие операторы отметили положительную по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет динамику объемов продаж. Cередина марта охарактеризовалась снижением покупательского трафика: этому способствовало в том числе и поэтапное закрытие фудкортов, кинотеатров и спортивных центров. А в последние дни квартала в торговых центрах работали лишь операторы, обеспечивающие население товарами первой необходимости», — комментирует Наталия Киреева, заместитель руководителя отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.

Ротация в 1-м квартале в торговых центрах была минимальной. Часть сделок к концу марта приостановлена и ритейлеры заняли выжидательную позицию. Среди тех, кто успел открыться или анонсировал открытие — Сalvin Klein Jeans в ТРК «Европолис», The North Face в ТРК «Галерея», бутик Alexander Bogdanov в ТК «Невский Центр». Из новых брендов, ранее не представленных в городе — магазины итальянской косметики Kiko Milano в ТРК «Охта молл» и «Радуга».

«В условиях внешних ограничений рынок торговых центров Петербурга к началу апреля перешел в новую стадию существования — „переговорную“. Собственники торговых центров сокращают свои эксплуатационных расходы, арендаторы всех сфер торговли инициируют переговоры по получению арендных каникул и к переходу от фиксированных ставок аренды на % от товарооборота. Арендодатели в большинстве случаев не спешат с принятием стратегии по переговорам с арендаторами, ожидая официальных распоряжений властей», — отмечает Александра Камаева, консультант торгового департамента компании JLL в Санкт-Петербурге.

Магазины одежды и обуви являются самой многочисленной категорией в торговых центрах и занимают 28% площадей. В период закрытия торговых центров единственным возможным заработком для данного сегмента остались online продажи. Однако далеко не все даже федеральные ритейлеры оказались готовы к такому повороту событий, а организация качественного интернет-магазина, его эффективное продвижение в сети и разработка системы логистики — задача не из легких.

Структура арендаторов в торговых центрах Петербурга по итогам 1-го квартала 2020 года

Источник: JLL

 

Позитивный момент в этой ситуации в том, что за время ограничений и карантина формируется отложенный спрос. В обычной жизни лето — это период отпусков и снижение покупательского потока с возвращением его к нормальным значениям ближе к началу учебного года, то в этом году летние месяцы, при условии возврата торговых центров к работе в стандартном режиме, должны показать повышенные значения посещаемости.

«Конверсия данного трафика в средний чек магазинов после долгих нерабочих дней — вопрос по-прежнему открытый, но реальность такова, что люди скучают по еженедельным поездкам в торговые комплексы», — добавляет Александра Камаева.

Компании и сервисы: The North Face, Calvin Klein Jeans, Kiko Milano
Автор: Анна
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