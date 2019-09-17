СТМ Утконос: первые результаты на онлайн-витрине

В 2019 году на витрине онлайн-гипермаркета «Утконос» появились товары под собственными торговыми марками (СТМ) «SUPER» и «Наша Пекарня». Запуск произошел в рамках стратегического развития компании с целью укрепления позиционирования собственного бренда, а также увеличения лояльности покупателей и маржинальности товарных категорий. Сегодня в портфель СТМ ритейлера входит 70 наименований: из них 59 единиц товара под маркой «SUPER» и 11 изделий «Наша Пекарня».

О востребованности товаров СТМ среди покупателей онлайн-гипермаркета свидетельствует тот факт, что за 8 месяцев с момента запуска проекта, проникновение товаров под брендами «SUPER» и «Наша Пекарня в заказы достигло 20%, то есть они встречаются в каждом пятом заказе.

Комментирует Марина Ольхина, коммерческий директор онлайн-гипермаркета «Утконос»: «Запуск торговой марки „SUPER“ дал нам возможность предлагать товары высокого качества, но по более привлекательным, доступным ценам, что особенно востребовано нашими покупателями, а производство свежего хлеба позволяет расширить ассортимент и предложение гипермаркета».

Торговая марка «SUPER» ориентирована на современные семьи, которым важно высокое качество товаров повседневного спроса по доступной цене в различных категориях: напитки, продукты питания, товары для дома и личной гигиены. Одноразовые салфетки — самый популярный товар марки, их регулярно заказывают почти 10 % всех покупателей Утконоса. Также в рейтинге высокого спроса отмечены товары личной гигиены и замороженные овощи. В компании сообщают, что ассортимент марки пополнится позициями бакалеи, консервации и свежих категорий: колбасной и молочной гастрономией. Доля СТМ в выручке компании при этом составит не менее 1,3%.

В торговую марку «Наша Пекарня» входит 11 наименований, а основная ставка делается на базовый ассортимент хлеба и сладкой выпечки. Вся продукция из пекарни имеет срок годности не более 48 часов, что говорит о натуральности составов. По состоянию на сентябрь 2019 года изделия «Наша Пекарня» приносят более 10% товарооборота всей категории «Хлеб». Так как по итогам нескольких тестовых месяцев продукция из собственной пекарни показала свою эффективность, в ближайшем будущем ритейлер планирует увеличить ассортимент марки не менее чем в два раза.

«Мы не делаем основной фокус на собственной торговой марке, так как нашей основной задачей остается удовлетворение запросов покупателя. Именно поэтому мы продолжим адаптировать СТМ и расширять ассортимент, учитывая повседневные потребности наших клиентов», — добавила Марина Ольхина.

Ритейлер несет исключительную ответственность перед покупателем за собственный бренд, поэтому для товаров СТМ Утконос применяет особенно строгую систему контроля качества: проводится аудит процесса производства и системы производственного контроля потенциального партнера. Вся продукция проходит испытания в независимых лабораториях на соответствие регламентам и ГОСТам. Еще один важный этап — проверка качества при каждой приемке на распределительный центр компании. За нарушения стандартов производителю грозят штрафные санкции и прекращение сотрудничества. Если покупателя по какой-то причине не устраивает качество продукта СТМ, онлайн-гипермаркет гарантированно вернет деньги.