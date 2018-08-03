Стоимость Apple впервые превысила 1 триллион долларов

Стоимость американской корпорации Apple впервые перевалила за отметку в один триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Nasdaq.

2 августа стоимость акций компании достигла необходимых для рекорда 207,04 долларов за акцию. Таким образом Apple удалось повторить рекорд нефтегазовой китайской компании PetroChina, установленный еще в ноябре 2007 года, однако тогда компании надолго закрепить столь высокие позиции не удалось в связи с последовавшим обвалом цен на нефть.

Стоимость компании выросла на фоне удачного отчета по итогам полугодия — прибыль компании смогла превзойти прогнозы аналитиков. Отчетность Apple порадовала инвесторов в технологические компании на фоне обвалов других технологических гигантов, например Facebook и Twitter.