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"Стокманн" войдет в экосистему Сбера

Сбер купит 100% долю в компании «Стокманн». Это случится в первой половине 2022 года, говорит ТАСС.

Глава российского «Стокманн» Яков Панченко и Сбер подписали соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в экосистеме Сбера. Соглашение будет подписано сторонами в первой половине 2022 года.

«Стокманн» специализируется на сегментах от «среднего» до «премиума». Сейчас компания работает в России. Ею представленно свыше 600 брендов по категориям: обувь, одежда, товары для дома и товары для детей. В России у «Стокманн» работают 12 офлайн магазинов: в Санкт-Петербурге, Москве, Мурманске и Екатеринбурге. В 2018 году открылся интернет-магазин, ежемесячная аудитория сайта stockmann.ru составляет 1,5 млн посетителей. Оборот компании в 2021 году достиг 10 млрд рублей.

Планируется, что мультикатегорийный маркетплейс «Сбермегамаркет» и «Стокманн» станут стратегическими партнерами и будут интегрированы друг с другом.

«Для fashion-партнеров интеграция „Стокманн“ и „Сбермегамаркета“ — это возможность расширения каналов продаж и максимально комфортного выхода на маркетплейс с сохранением привычной для них среды»

Яков Панченко, председатель совета директоров компании «Стокманн» .

«Fashion для нас является одной из наиболее приоритетных и самых быстрорастущих категорий, несмотря на то, что активно развивать сегмент мы начали около года назад. Количество заказов одежды, обуви и аксессуаров в четвертом квартале 2021 года в девять раз выше, чем за аналогичный период 2020 года. Стратегическое партнерство со „Стокманн“ позволит не только расширить ассортимент на маркетлейсе за счет брендов среднего и премиум сегментов, но и откроет широкий спектр новых возможностей для мультиканальных продаж. Мы надеемся, что это начало долгого и взаимовыгодного сотрудничества, благодаря которому GMV fashion-сегмента от общего оборота маркетплейса в перспективе нескольких лет составит порядка 20%»

Соломон Кунин, генеральный директор маркетплейса «Сбермегамаркет».

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Автор: Elvira
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