+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Столичные предприниматели работающие по франшизе могут получить субсидию до миллиона рублей

С 2 сентября работающие по франшизе предприниматели могут подать заявку на получение субсидий в размере до миллиона рублей. Подобные меры поддержки вводят в столице впервые в соответствии с Постановлением Правительства Москвы «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность в рамках договора коммерческой концессии», принятым в начале августа.

Получить субсидию могут столичные предприниматели, ведущие или планирующие открыть собственный бизнес по франшизе. Субсидии компенсируют части затрат на приобретение оборудования. Заявочная кампания продлится до 1 ноября.

Так, работающие по франшизе бизнесмены могут покрыть 25 процентов расходов на платежи по договору лизинга иностранного оборудования и 35 процентов — отечественного. Приобретая оборудование за счет собственных средств, московские франчайзи могут компенсировать до четверти от его стоимости.

Кроме того, предприниматели могут возместить проценты по кредитам: до 7,25 процента в пределах ключевой ставки при приобретении иностранного оборудования и до 12,25 процента — отечественного.

«Ежегодно количество франчайзи в столице увеличивается на полторы тысячи объектов. Понимая востребованность данной формы организации собственного дела среди московских предпринимателей, мы разработали специальную систему мер поддержки. Кроме того, действуют нефинансовые инструменты стимулирования развития таких предприятий. В этом году мы впервые провели конкурс „Прорыв года“, в рамках которого выделили отдельную номинацию „Франшиза года“. На нее было подано более трех тысяч заявок от столичных франчайзеров», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По данным Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), сегодня в Москве по франшизе работают 11,5 тысячи объектов и 500 брендов. В столичных франчайзинговых компаниях трудоустроены около 220 тысяч человек — почти 40 процентов от занятых в этой сфере в России.

Топ-10 сфер франчайзи представлены в таких бизнес-сегментах, как торговля (48 процентов), общественное питание (23 процента), бытовое обслуживание (11 процентов), услуги для бизнеса (пять процентов), развлечения, путешествия и спорт (четыре процента), образование (три процента), медицина (три процента), обслуживание автомобилей (два процента), строительство (один процент).

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

3 сентября / Комментарии
«Перекресток» пилотирует «зелёный» интернет вещей

«Перекресток» пилотирует «зелёный» интернет вещей

Тестирование предполагает использование в 50 супермаркетах сети мусорных контейнеров, оборудованных специальными датчиками, которые отслеживают их заполненность в режиме реального времени.

далее →

2 сентября / Комментарии
Х5 тестирует электронные ценники в магазинах «Пятёрочка»

Х5 тестирует электронные ценники в магазинах «Пятёрочка»

X5 Retail Group запустила пилотный проект по оснащению электронными ценниками магазинов «Пятёрочка». Новые технологии позволят исключить вероятность несоответствия указанных цен за товар и повысить NPS («удовлетворенность») покупателей.

далее →

2 сентября / Комментарии
Domino’s Pizza начала выкупать заведения партнеров

Domino’s Pizza начала выкупать заведения партнеров

Конфликт сети пиццерий Domino’s с собственными франчайзи поставил под угрозу ее дальнейшее развитие: в российском подразделении введён внутренний запрет на продажу франшизы в регионах. Кроме того, сеть приступила к выкупу у партнеров 16 из 24 региональных заведений.

далее →

30 августа / Комментарии
Burger King появится на заправках «Газпромнефти»

Burger King появится на заправках «Газпромнефти»

Burger King и «Газпромнефть» запускают совместный проект в Санкт-Петербурге. На заправках этой сети откроются рестораны быстрого питания. Первый из них — под вывеской Burger King — был запущен на станции, расположенной на Пулковском шоссе в Петербурге.

далее →

30 августа / Комментарии
Pandora обновит логотип и полностью переделает дизайн магазинов

Pandora обновит логотип и полностью переделает дизайн магазинов

Pandora планирует провести масштабный ребрендинг. Ювелирный бренд обновит логотип и полностью переделает дизайн своих 2700 магазинов. Кроме того, в планах компании — начать активно привлекать к рекламе знаменитостей.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!