Столичные предприниматели работающие по франшизе могут получить субсидию до миллиона рублей

С 2 сентября работающие по франшизе предприниматели могут подать заявку на получение субсидий в размере до миллиона рублей. Подобные меры поддержки вводят в столице впервые в соответствии с Постановлением Правительства Москвы «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность в рамках договора коммерческой концессии», принятым в начале августа.

Получить субсидию могут столичные предприниматели, ведущие или планирующие открыть собственный бизнес по франшизе. Субсидии компенсируют части затрат на приобретение оборудования. Заявочная кампания продлится до 1 ноября.

Так, работающие по франшизе бизнесмены могут покрыть 25 процентов расходов на платежи по договору лизинга иностранного оборудования и 35 процентов — отечественного. Приобретая оборудование за счет собственных средств, московские франчайзи могут компенсировать до четверти от его стоимости.

Кроме того, предприниматели могут возместить проценты по кредитам: до 7,25 процента в пределах ключевой ставки при приобретении иностранного оборудования и до 12,25 процента — отечественного.

«Ежегодно количество франчайзи в столице увеличивается на полторы тысячи объектов. Понимая востребованность данной формы организации собственного дела среди московских предпринимателей, мы разработали специальную систему мер поддержки. Кроме того, действуют нефинансовые инструменты стимулирования развития таких предприятий. В этом году мы впервые провели конкурс „Прорыв года“, в рамках которого выделили отдельную номинацию „Франшиза года“. На нее было подано более трех тысяч заявок от столичных франчайзеров», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По данным Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), сегодня в Москве по франшизе работают 11,5 тысячи объектов и 500 брендов. В столичных франчайзинговых компаниях трудоустроены около 220 тысяч человек — почти 40 процентов от занятых в этой сфере в России.

Топ-10 сфер франчайзи представлены в таких бизнес-сегментах, как торговля (48 процентов), общественное питание (23 процента), бытовое обслуживание (11 процентов), услуги для бизнеса (пять процентов), развлечения, путешествия и спорт (четыре процента), образование (три процента), медицина (три процента), обслуживание автомобилей (два процента), строительство (один процент).