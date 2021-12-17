«Столото»: покупатели «Магнита» за год выиграли в гослотереи более 415 млн руб.

Крупный распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и розничная сеть «Магнит» подвели итоги совместной работы за 2021 год. Менее чем за год участники гослотерей, купившие билеты на кассах магазинов, выиграли более 415 млн руб.

Крупнейший в 2021 году лотерейный выигрыш по билету, купленному в «Магните», составил почти 6,5 млн руб. Эту сумму выиграл житель Ростовской области. На втором месте выигрыш в размере 2,7 млн руб. Счастливый билет приобрел житель Нижегородской области. На третьем месте лотерейный билет с выигрышем 1,9 млн руб. Покупка принесла удачу жителю Удмуртской Республики. В общей сложности покупатели «Магнита» в 2021 году приобрели более 2,9 млн выигрышных лотерейных билетов.

Кроме того, в 2021 году команда «Столото» наградила сотрудников «Магнита», которые продали лотерейные билеты с выигрышами более 1 млн руб. В рамках проекта «Продавец удачи» ценные призы получили семь человек.

«Продажа билетов государственных лотерей под брендом «Столото» стартовала в магазинах «Магнит» в апреле 2020 года. С начала продаж участники гослотерей, купившие билеты в «Магните», уже успели выиграть около 660 млн руб. Лотерейными миллионерами за это время стали более 50 покупателей «Магнита». Уже 1 января в прямом эфире федерального телеканала состоится главный лотерейный розыгрыш года «Новогодний миллиард» от «Русского лото». В праздничном тираже «Русского лото» будут разыграны 1 млрд руб. в качестве главного приза, 100 призов по 1 млн руб. и тысячи других денежных призов, а поскольку «Магнит» является одним из ключевых партнеров «Столото» по реализации лотерейных билетов, уверен, что победителей станет еще больше!» директор по продажам «Столото» Роман Роменский.

Сейчас «Столото» и «Магнит» проводят совместную акцию для своих клиентов. Все покупатели «Магнита», которые приобретут от пяти билетов на новогодний тираж «Русского лото» в одном или нескольких магазинах сети, получат шанс выиграть BMW X1 sDrive18i LCI SE. Билеты можно приобрести в разные дни и в разных чеках с 18 октября 2021 года по 1 января 2022 года.

В 2022 году компании намерены и дальше развивать сотрудничество. В частности, на кассах магазинов «Магнит» планируется организовать выплаты выигрышей.