+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Strellson запустила первый онлайн-магазин с оплатой лайками Facebook

Компания Strellson запустила первый онлайн-магазин Like Shop, где можно приобрести вещи из текущей весенне-летней коллекции бренда, но расплатиться не деньгами, а лайками в социальной сети.

Теперь пользователи по всему миру могут получить один из выбранных образов от Strellson, собирая лайки в Facebook. Как только пользователь выбрал понравившийся продукт из магазина Like Shop, он может создать свой собственный персонализированный пост. Для этого необходимо через функцию входа в систему войти в свой профиль Facebook из онлайн магазина и поделиться своим сообщением с друзьями на своей стене. Теперь, все что нужно сделать – это привлечь максимальное внимание к своему посту в Facebook, чтобы как можно быстрее достичь необходимого количества лайков. Первый клиент, собравший нужное количество лайков, получает выбранную одежду.

Футболки можно получить, собрав всего от 50 лайков, брюки начинаются примерно с 80, а для пальто или костюма пользователю нужно собрать до 350 отметок «нравится».

Концепция была разработана рекламным агентством Serviceplan Campaign X; Техническая реализация была проведена мюнхенской дизайнерской студией Astral.
 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

30 июня / Комментарии
Lamoda будет обеспечивать работу официального онлайн-магазина FIFA

Lamoda будет обеспечивать работу официального онлайн-магазина FIFA

Интернет-ритейлер Lamoda и глобальный правообладатель деятельности FIFA в сфере электронной торговли Sports Endeavors Inc. заключили соглашение о сотрудничестве, пишет «Коммерсантъ». Lamoda будет обеспечивать работу официального онлайн-магазина FIFA к чемпионату мира по футболу-2018 в России.

далее →

28 июня / Комментарии
Новый вида таргетинга и новые возможности для динамических объявлений в Facebook

Новый вида таргетинга и новые возможности для динамических объявлений в Facebook

Facebook сообщил о новых возможностях для рекламодателей — запуске нового вида таргетинга, с помощью которого компании смогут нацеливать свою рекламу на всех членов одного и того же домохозяйства и два нововведения для динамических объявлений: возможность добавления видео товара и оверлеев с ценой или процентом скидки.

далее →

28 июня / Комментарии
В Москве запустили приложение заказа еды, в котором можно расплатиться отзывами

В Москве запустили приложение заказа еды, в котором можно расплатиться отзывами

Сервис для заказа еды «ВкусLab» запустил мобильное приложение для устройств на iOS и Android. Пользователи программы смогут расплатиться за свои заказы с помощью отзывов и оценок к блюдам. Пока зона доставки ограничена Москвой и частично Московской областью.

далее →

27 июня / Комментарии
В РСЯ появились короткие видеоролики на основе контекстных объявлений

В РСЯ появились короткие видеоролики на основе контекстных объявлений

В видеоблоках РСЯ теперь может показываться новый экспериментальный формат Директа — видеообъявления. Это короткие ролики на основе контекстных объявлений.
За счет нового формата РСЯ планирует увеличить заполняемость блоков прицельно таргетированным видео.

далее →

26 июня / Комментарии
Google откажется от сканирования почтовых ящиков Gmail

Google откажется от сканирования почтовых ящиков Gmail

Корпорация Google откажется от сканирования почтовых ящиков Gmail с целью персонализации рекламы. Об этом сообщается в блоге компании со ссылкой на заявление вице-президента Google Дианы Грин.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!