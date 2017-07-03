Strellson запустила первый онлайн-магазин с оплатой лайками Facebook

Компания Strellson запустила первый онлайн-магазин Like Shop, где можно приобрести вещи из текущей весенне-летней коллекции бренда, но расплатиться не деньгами, а лайками в социальной сети.

Теперь пользователи по всему миру могут получить один из выбранных образов от Strellson, собирая лайки в Facebook. Как только пользователь выбрал понравившийся продукт из магазина Like Shop, он может создать свой собственный персонализированный пост. Для этого необходимо через функцию входа в систему войти в свой профиль Facebook из онлайн магазина и поделиться своим сообщением с друзьями на своей стене. Теперь, все что нужно сделать – это привлечь максимальное внимание к своему посту в Facebook, чтобы как можно быстрее достичь необходимого количества лайков. Первый клиент, собравший нужное количество лайков, получает выбранную одежду.

Футболки можно получить, собрав всего от 50 лайков, брюки начинаются примерно с 80, а для пальто или костюма пользователю нужно собрать до 350 отметок «нравится».

Концепция была разработана рекламным агентством Serviceplan Campaign X; Техническая реализация была проведена мюнхенской дизайнерской студией Astral.

