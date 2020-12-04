Стрит-ритейл на Невском проспекте выжил и проявил чудеса гибкости

По данным JLL, кризисный 2020 год для стрит-ритейла на Невском проспекте прошел в активном переговорном процессе. Благодаря скидкам удалось удержать большую часть арендаторов, а снижение запрашиваемых арендных ставок позволило привлечь новых, что привело к снижению вакантности до комфортных значений. На начало декабря 2020 года на Невском проспекте вакантно 11,6% помещений, что на 4,3 п.п. выше, чем год назад.

Динамика доли свободных помещений на Невском проспекте

Источник: JLL

«Невский проспект, как главная туристическая улица Петербурга, наиболее серьезно пострадал в период пандемии за счет снижения туристического трафика. За год закрылось 127 магазинов, кафе и ресторанов, что на 14% больше, чем в 2019 году. Однако, годовая ротация на Невском проспекте находится на уровне предыдущих лет и составляет 20%, поскольку основной пул арендаторов предпочитает передоговориться, чем покидать главную улицу города. В 2021 году мы можем столкнуться с повышенным показателем ротации, так как многие новые арендаторы пришли на Невский на условиях краткосрочных договоров аренды», — комментирует Наталия Киреева, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.

Доля пустующих помещений росла стабильно с лета 2019 года, достигнув максимума к осени 2020-го, после чего началось снижение. Однако, причины сокращения вакантности на основной части Невского проспекта и на Старо-Невском различаются.

По данным на начало декабря 2020 года на Старо-Невском проспекте пустует 12% помещений (минус 2,7 п.п. по сравнению с сентябрем 2020 года). Снижение вакантности объясняется постепенным формированием здесь премиального fashion коридора и длительностью переговорного процесса, который был начат еще до пандемии с такими ритейлерами. К концу года на Старо-Невском открылся часовой бутик Breitling и магазин мужской одежды Canali. Также анонсировано открытие Brunello Cuccinelli и ранее не представленного в Петербурге бренда дизайнерской одежды ZNWR. При этом Старо-Невский лишился 5-ти отделений банков. Несмотря на то, что эта часть проспекта позиционируется как люксовая локация, в конце ноября на Невском, 146 открылся продуктовый магазин «Пятерочка».

На основной части Невского проспекта от площади Восстания до Адмиралтейства пустует 11,4% помещений (минус 3,7 п.п. по сравнению с сентябрем 2020 года). Летний сезон без иностранных туристов привел к стремительному сокращению сегмента книг, подарков и сувениров — с начала года закрылось 14 магазинов, три из них — «Наследие». В сфере общепита Невский лишился нескольких ресторанов «Две палочки» и Burger King, а в fashion сегменте закрылся H&M. Однако появилось немало новых магазинов, среди которых можно отметить IKEA, Yandex, DNS, Tissot. Вакантность снизилась также за счет появления на Невском несетевых малоизвестных брендов, которые воспользовались ситуацией для выхода на главную улицу города.

«Для действующих арендаторов Невского проспекта бóльшая часть года прошла в переговорном процессе с собственниками помещений о предоставлении скидок по аренде. К концу года ощущается разрыв в ожиданиях. Арендаторы хотят зафиксировать полученную скидку на долгосрочный период времени (несколько лет), в то время как арендодатели ожидают скорейшего завершения пандемии и восстановления рынка на докризисном уровне» — говорит консультант торгового департамента компании JLL в Санкт-Петербурге Александра Камаева.

Несмотря на потери, спрос на помещения формата стрит-ритейл на Невском проспекте со стороны сетевых ритейлеров сохраняется на высоком уровне. Ликвидные объекты в хороших локациях рассматриваются известными брендами, но диапазон арендных ставок на такие помещения уже существенно отличается от докризисного и составляет от 6 000 до 10 000 рублей за кв. м в месяц, включая НДС, в то время как год назад верхняя граница достигала 13 000 рублей. Максимальные арендные ставки за год снизились на 23%.

В 2021 году прогнозируется стабилизация арендных ставок на достигнутом уровне и говорить о восстановлении докризисных показателей рано. Вакантность будет держаться на уровне 12-15% за счет привлечения несетевых малоизвестных брендов на условиях краткосрочных договоров аренды и дисконтов для действующих арендаторов. Кроме того, мы увидим открытие ряда новых флагманских магазинов.