Стрит-ритейл Петербурга возвращается к допандемийным показателям

По данным международной консалтинговой компании Colliers, количество вакантных помещений в 2021 году уменьшилось на всех основных торговых коридорах Санкт-Петербурга. Однако Невский проспект восстанавливается медленнее других улиц из-за максимального оттока арендаторов в 2020 году.

По итогам декабря 2021 года, доля свободных помещений на основных торговых коридорах Северной столицы составила 10,2%, что на 5,5 п.п. ниже уровня аналогичного периода 2020 года. Наиболее существенное снижение уровня вакантности наблюдалось Большом проспекте П.С., улице Рубинштейна и Большой Конюшенной, Старо-Невском проспекте.

При этом, положительная динамика по сравнению с допандемийным уровнем вакантности наблюдалась на Большом проспекте П.С. (-3,3 п.п. к 2019 году, или 6,7%), улице Рубинштейна (-3,6 п.п., или 6,1%) и Старо-Невском проспекте (-0,4 п.п., или 13,3%), что обусловлено оживлением спроса арендаторов на эти локации в 2021 году. Невский проспект восстанавливается медленнее других коридоров (-1,5 п.п. к 2020 году, до 13,5%) из-за максимального оттока арендаторов в 2020 году.

В 2021 году на ключевых магистралях состоялось 161 открытие и 114 закрытий. 39% закрытий пришлось на сегмент общественного питания. Что касается открытий, 37% новых заведений сформировал сегмент общественного питания.

Сегмент одежды и обуви за год слегка увеличил долю в структуре арендаторов на 1 п.п., до 22%.

Профиль медицинских товаров остается одним из самых стабильных и не подверженных пандемийным колебаниям. Новые аптеки и оптики появились на Большом проспекте П.С., Невском и Старо-Невском проспектах, что позволило сегменту также немного нарастить присутствие в распределении арендаторов с 5% до 6%.

В то же время, запрашиваемые ставки аренды стабилизировались и вышли на тренд укрепления в течение 2021 года – минимальные границы ставок на доступные помещения увеличились на всех основных магистралях.

«В 2021 году рынок стрит-ритейла начал постепенно восстанавливаться. Однако, сдерживающим фактором по-прежнему выступают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и новые этапы ограничительных мер. Тем не менее, мы не ожидаем драматичного оттока арендаторов, как это было в 2020 году. Операторы общественного питания, как и представители fashion-индустрии, заинтересованы в наращивании присутствия в центре города» Юлия Кузнецова, заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers.