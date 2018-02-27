Строительство распределительного центра Wildberries вошло в активную фазу

Строительство распределительного центра для онлайн-ритейлера Wildberries, который станет самым большим в истории российского складского рынка объектом, построенным в формате built-to-suit для нужд одной компании, вошло в активную фазу. Специалисты ГК A Plus Development отмечают, что реализация проекта проходит в соответствии с намеченным графиком.

Разрешение на строительство распределительного центра общей площадью 145 000 кв. м, расположившегося на Симферопольском шоссе в Московской области, получено 12 января. Проект реализуется по договору генерального подряда компанией «А Плюс Инжиниринг», входящей в ГК A Plus Development. Компания выступает в роли генерального подрядчика и технического заказчика, осуществляет проектирование и строительство комплекса.

«Строительство идет согласно утвержденному графику. В настоящий момент на 85% завершены работы по устройству фундамента, производится установка железобетонных колонн, выполняются работы внутри площадки по устройству систем водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации. Уже заключены контракты на поставку профлиста и металлоконструкций, продолжается процесс заключения контракта на поставку кровельных материалов и монтажа кровли», — рассказал Сергей Кайдановский, генеральный директор «А Плюс Инжиниринг».

Положительно оценивают ход реализации проекта представители Wildberries. «Проект распределительного центра очень важен для нашей компании, поэтому к выбору партнера для его реализации мы подходили с особенной тщательностью. Мы положительно оцениваем наше сотрудничество с A Plus Development, несмотря на то, что на начальном этапе реализации проекта мы столкнулись с рядом трудностей, которые совместно удалось преодолеть. Мы уверены, что все последующие этапы будут выполнены качественно и в срок. Строительство распределительного центра и переход с арендованных площадей на собственный объект — это важный шаг для дальнейшего развития Wildberries, который позволит компании выйти на новый уровень с увеличенным объемом заказов, обеспечивая тем самым устойчивый рост нашей доли рынка», — подчеркнул Сергей Ануфриев, руководитель компании Wildberries.

Проект будет реализован в три этапа. Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на февраль 2019 года.

«Наиболее профессиональные девелоперы складской и производственной недвижимости в России уже применяют самые современные технологии проектирования и строительства, что позволяет им реализовывать даже крупные проекты менее чем за один год. Использование BIM-моделирования позволяет оптимизировать проекты и усилить контроль за строительным процессом, а обширный опыт строительства и наличие у девелопера профессиональной рабочей силы и строительной техники гарантирует высокое качество выполняемых работ», — отметил Вячеслав Холопов, региональный директор и руководитель отдела складских и индустриальных помещений компании JLL.

Сделка между Wildberries и ГК A Plus Development стала крупнейшей на складском рынке Москвы и Подмосковья в прошлом году, сформировав значительную долю от общего объема контрактов.

«Распределительный центр для Wildberries будет построен с учетом всех требований ритейлера, он станет уникальным объектом, который по своим техническим характеристикам и возможностям не будет иметь аналогов на рынке. Wildberries выступает трендсеттером — до этого онлайн-ритейлеры предпочитали арендовать склады, тогда как сейчас сложившаяся ситуация на рынке и привлекательные условия позволяют им строить собственные объекты под себя», — добавила Элеонора Богданова, региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Colliers International.

Напомним, для строительства распределительного центра осенью 2016 года онлайн-ритейлер приобрел участок площадью 25 га. Контракт на строительство комплекса был подписан в августе 2017.