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Студии «Мария» появятся в 150 магазинах «М.Видео»

Компания «М.Видео», крупнейший российский розничный продавец электроники и бытовой техники, и ведущий российский производитель кухонной мебели «Мария» планируют открыть кухонные студии в 150 гипермаркетах техники и электроники во всех крупнейших городах России. Пилотные точки продаж уже работают в Ростове, Екатеринбурге, Самаре, Челябинске иТюмени.

«М.Видео» стала первым ритейлером бытовой техники и электроники, в котором представлен основной бренд фабрики — кухни «Мария». В новых студиях покупателям доступен полный ассортимент кухонь «Мария». В магазине выставлено от четырех до шести образцов самых популярных моделей, полностью оборудованных встроенной техникой. В одном месте можно сразу выбрать дизайн и заказать бесплатный проект будущей кухни, определиться с комплектацией и подобрать всю необходимую технику — от плиты и холодильника до посудомоечной машины и микроволновой печи — с учетом размеров помещения и бюджета.

Мебельная фабрика «Мария» первой в России начала осваивать новый формат продаж, открывая кухонные студии в магазинах по продаже электроники и бытовой техники.

«Это идеальный вариант для современных людей, живущих в динамичном ритме. Мы понимаем, что время сейчас — на вес золота. Поэтому открываем студии там, где это удобно нашему потребителю», — комментирует Ефим Кац, генеральный директор компании «Мария».

«Ремонт — всегда достаточно стрессовый процесс, а новая кухня требует в разы больше усилий, так как необходимо не только заказать мебель, но и продумать, как уместить и подключить всю необходимую технику, — отмечает директор розничных продаж „М.Видео“ Стив Льюис. — Все чаще россияне предпочитают именно встраиваемое оборудование. За последний год продажи в этом сегменте в штуках выросли на 12 %, в то время как рынок крупной бытовой техники в целом — только на 9 %. Проект „М.Видео“ и фабрики „Мария“ радикально решает вопрос ремонта, в одном месте можно сразу получить всю информацию, посмотреть несколько вариантов и выбрать оптимальный. При этом покупать сразу и кухню, и технику выгодно — максимальная скидка может составить 30%».

Компании уже открыли первые студии в Екатеринбурге, Ростове, Самаре, Челябинске, Тюмени, которые пользуются большой популярностью. До конца 2017 года также будут открыты мебельные зоны в Москве, Одинцово, Санк-Петербурге — всего в 11 магазинах. В планах на ближайшие четыре года — открыть 150 магазинов на всей территории страны.

Автор: Игорь Назаров
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