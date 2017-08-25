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Суд оставил без рассмотрения иск о банкротстве «Юлмарта»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти оставил без рассмотрения иск Олега Морозова о банкротстве интернет-ритейлера «Юлмарт». Такое решение принято 24 августа, следует из картотеки суда.

Олег Морозов подал заявление о признании компании несостоятельной в ноябре 2016 года. Позже выяснилось, что истец — бывший партнер владельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и получил права на требование долга на 248 млн рублей именно от него.

В конце 2016 года Сбербанк, который также является кредитором «Юлмарта», попытался оспорить уступку долга. В начале августа 2017 года апелляционная инстанция признала недействительным договор цессии между Морозовым и Костыгиным. Таким образом, оставление без рассмотрения заявления Морозова дает Сбербанку возможность самому потребовать банкротства «Юлмарта», а значит, и взять его под контроль.

Автор: Анна
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