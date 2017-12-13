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Суд отказал «Сбербанку» в иске к бенефициарам «Юлмарта»

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Санкт-Петербургский городской суд подтвердил решение Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга и повторно отклонил иск «Сбербанка» к бенефициарам компании «Юлмарт» Августу Мейеру, Дмитрию Костыгину и Михаилу Васинкевичу, а также к бывшему генеральному директору компании Сергею Федоринову. Кредитная организация пыталась в судебном порядке взыскать с них 1 млрд руб. Кредит на такую сумму «Юлмарт» получил в «Сбербанке» весной 2016 года на пополнение оборотных средств. Залогом по кредиту выступали товарные запасы НАО «Юлмарт», поручителем являлись компании «Юлмарт региональная сбытовая компания», «Юлмарт девелопмент» и «Юлмарт продуктово-закупочная компания».

По словам старшего партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Константина Добрынина, необходимо заметить, что в ходе сегодняшнего судебного заседания «Сбербанк» заявил ходатайство об отложении судебного заседания для предоставления банку возможности подготовить ходатайство о проведении экспертизы размера наступивших у него убытков от действий членов Совета директоров НАО «Юлмарт». Похоже, «Сбербанк» признал, что вплоть до момента рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, он не в состоянии без привлечения стороннего специалиста определиться какие именно убытки он понес и в каком именно размере от указанных им ответчиков, отмечает он. В удовлетворении такого ходатайства суд банку отказал.

«Сегодняшнее закономерное решение суда, подтвердило, ровно то, о чем мы говорили с самого начала — уголовное дело в отношении Дмитрия Костыгина возбуждено абсолютно незаконно, ведь у заявителя — Сбербанка — отсутствуют убытки. Но самое забавное, это похоже начинают понимать и юристы самого банка, которые фактически ввели в заблуждение своё руководство и органы следствия, ложно обвинив Костыгина в преступлении, которого не было.

Более того, только сегодня юристы Сбербанка попыталась выяснить в суде, а какие именно убытки они понесли. Все это было бы смешно, если бы не одно но: Костыгин несправедливо обвинен в преступлении, которого не было, и изолирован от общества. А чтобы стабилизировать состояние „Юлмарта“, ему необходимо закончить переговоры и со Сбербанком, и с инвестиционной компанией А1, которой выгодно, чтобы Костыгин был в изоляции и которую не интересует судьба трёх тысяч работников. Мы очень надеемся, что сегодняшнее решение горсуда сподвигнет все стороны к пониманию того, что договорится нужно и как можно быстрее, а уголовное дело должно быть прекращено, как вредящее процессу и являющееся ущербным правовым инструментом в данном случае».

В 2016 году в ГК Юлмарт начался корпоративный конфликт, связанный с наличием между бенефициарами компании разногласий относительно дальнейшего развития компании. Дмитрий Костыгин считал, что для дальнейшего развития и функционирование компании необходимы дополнительные инвестиции, Михаил Васинкевич был против инвестиций и считал, что необходимо закрыть большинство торговых точек. Из-за корпоративного конфликта и недостатка финансирования у «Юлмарта» начались проблемы с обслуживанием кредитов. 18 ноября 2016 года ПАО «Сбербанк» потребовал от НАО «Юлмарт» и всех поручителей всю сумму кредита и проценты по нему досрочно. В декабре 2016 года ПАО «Сбербанк» обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к НАО «Юлмарт» о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенные товары в обороте. 16 марта 2017 года ПАО «Сбербанк» обратился в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга с иском к Костыгину, Васинкевичу, Мейеру и Федоринову о взыскании с них убытков в сумме, равной сумме задолженности НАО «Юлмарт» по кредитному договору.

Свой иск «Сбербанк» мотивировал тем, что ответчики-физические лица являлись членами Совета директоров в НАО «Юлмарт» и фактически контролировали принятие решений в НАО «Юлмарт» в период заключения и исполнения кредитного договора. Своими убытками ПАО «Сбербанк» считает сумму созданных финансовых резервов (равную задолженности НАО «Юлмарт» по кредитному договору«), которые банк обязан создать на основании Закона «О банках и банковской деятельности».

31 августа 2017 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об отказе в удовлетворении заявленного банком иска, установив, что у банка отсутствуют убытки, а со стороны ответчиков отсутствуют противоправные действия. 12 декабря 2017 года Санкт-Петербургский городской суд оставил решение Дзержинского районного суд Санкт-Петербурга от 31 августа 2017 года без изменения, апелляционную жалобу ПАО «Сбербанк» без удовлетворения.

Компании и сервисы: Юлмарт, Сбербанк России
Автор: Анна
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