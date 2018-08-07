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Право и налоги RSS

Суд отказал в иске интернет-магазина пострадавшего при блокировке Telegram

Таганский суд Москвы отказался удовлетворить иск ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору из-за блокировки мессенджера Telegram. Заявитель просил суд признать незаконными действия надзорного ведомства, которое заблокировало доступ к IP-адресу, используемому компанией, сообщает «Интерфакс».

Заявителем выступил владелец сайта posterslegends.com, доступ к которому ограничили во время блокировки мессенджера. Он требовал признать действия Роскомнадзора незаконными.

Представитель Роскомнадзора пояснил, что ведомство не может заблокировать только один сетевой адрес, поэтому блокирует всю подсеть, а сайт posterslegends.com входит в подсеть с адресами, которые Telegram использовал для своей работы.

Напомним, Роскомнадзор блокирует Telegram в России с 16 апреля по решению Таганского суда. Суд разрешил блокировать мессенджер за отказ его владельцев передать ФСБ ключи для расшифровки переписки. Для обхода блокировок Telegram использовал адреса Amazon, Google и других хостинг-провайдеров, Роскомнадзор в итоге внес в реестр запрещенных миллионы страниц, которые пользовались теми же адресами.

Автор: Анна
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