Суд отменил Дмитрию Костыгину домашний арест

Смольнинский районный суд отменил Дмитрию Костыгину меру пресечения в виде домашнего ареста. Предприниматель находился под арестом больше четырех месяцев.

Следователь не представил доказательств, что арест Дмитрия Костыгина необходимо продлить. Судья также учел предоставленные защитой доказательства необоснованности подозрения Костыгина в инкриминируемых ему преступлениях. Кроме того, в своем решении судья указал, что Костыгин предпринимает усилия по урегулированию корпоративного конфликта в Юлмарте и погашению задолженности перед Сбербанком, а также что предприниматель, как многодетный отец, в условиях домашнего ареста лишен возможности полноценно заботиться о членах своей семьи.

Сам Костыгин назвал это решение суда логичным, хотя и не самым важным в урегулировании конфликта вокруг Юлмарта. «Мелочь, а приятно. Теперь будет легче договариваться с кредиторами и исправлять ситуацию в компании, самим или с помощью сторонних инвесторов», — прокомментировал он.

Костыгин обвиняется в мошенничестве при получении компанией Юлмарт кредита в 1 млрд руб от Сбербанка. При этом другие суды (Дзержинский районный и Городской суд Санкт-Петербурга) уже установили, что Дмитрий Костыгин не причинил банку ущерб при получении этого кредита, а также то, что никто из бенефициаров Юлмарта не обманывал банк и не получал кредит с намерением его не возвращать. Решение уже вступило в законную силу. В ходе этого процесса банк так и не смог доказать, что понес убытки, а просрочка по кредиту возникла из-за действий Дмитрия Костыгина.

Более того, в письменном пояснении по делу в Дзержинском суде Сбербанк указал, что был официально уведомлен о существовании задолженности НАО «Юлмарт» перед Дмитрием Костыгиным. При этом основным пунктом обвинения в адрес Костыгина по делу о мошенничестве является как раз утверждение, что Юлмарт не информировал кредитную организацию о существовании этой задолженности.

По словам Константина Добрынина, старшего партнера коллегии адвокатов Pen&Paper, который представляет интересы Костыгина, суд принял логичное и правильное решение. Адвокаты Костыгина изначально утверждали, что домашний арест является излишне жесткой и абсолютно безосновательной мерой пресечения (все факты, которые имеются в деле, свидетельствуют об отсутствии состава преступления) и мешает урегулированию конфликта в Юлмарте.