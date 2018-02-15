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Суд отменил Дмитрию Костыгину домашний арест

Смольнинский районный суд отменил Дмитрию Костыгину меру пресечения в виде домашнего ареста. Предприниматель находился под арестом больше четырех месяцев.

Следователь не представил доказательств, что арест Дмитрия Костыгина необходимо продлить. Судья также учел предоставленные защитой доказательства необоснованности подозрения Костыгина в инкриминируемых ему преступлениях. Кроме того, в своем решении судья указал, что Костыгин предпринимает усилия по урегулированию корпоративного конфликта в Юлмарте и погашению задолженности перед Сбербанком, а также что предприниматель, как многодетный отец, в условиях домашнего ареста лишен возможности полноценно заботиться о членах своей семьи.

Сам Костыгин назвал это решение суда логичным, хотя и не самым важным в урегулировании конфликта вокруг Юлмарта. «Мелочь, а приятно. Теперь будет легче договариваться с кредиторами и исправлять ситуацию в компании, самим или с помощью сторонних инвесторов», — прокомментировал он.

Костыгин обвиняется в мошенничестве при получении компанией Юлмарт кредита в 1 млрд руб от Сбербанка. При этом другие суды (Дзержинский районный и Городской суд Санкт-Петербурга) уже установили, что Дмитрий Костыгин не причинил банку ущерб при получении этого кредита, а также то, что никто из бенефициаров Юлмарта не обманывал банк и не получал кредит с намерением его не возвращать. Решение уже вступило в законную силу. В ходе этого процесса банк так и не смог доказать, что понес убытки, а просрочка по кредиту возникла из-за действий Дмитрия Костыгина.

Более того, в письменном пояснении по делу в Дзержинском суде Сбербанк указал, что был официально уведомлен о существовании задолженности НАО «Юлмарт» перед Дмитрием Костыгиным. При этом основным пунктом обвинения в адрес Костыгина по делу о мошенничестве является как раз утверждение, что Юлмарт не информировал кредитную организацию о существовании этой задолженности.

По словам Константина Добрынина, старшего партнера коллегии адвокатов Pen&Paper, который представляет интересы Костыгина, суд принял логичное и правильное решение. Адвокаты Костыгина изначально утверждали, что домашний арест является излишне жесткой и абсолютно безосновательной мерой пресечения (все факты, которые имеются в деле, свидетельствуют об отсутствии состава преступления) и мешает урегулированию конфликта в Юлмарте.

«Это дело само по себе — не более чем инструмент уголовно-правового давления на Дмитрия Костыгина со стороны его оппонентов по конфликту в Юлмарте: Михаила Васинкевича и инвестиционной компании А1, которые фактически как нам кажется своими действиями ввели в заблуждение Сбербанк. Абсурдность дела переходит все мыслимые границы — его продолжают рассматривать, несмотря на то, что судом уже установлено, что Сбербанк не понес никакого ущерба от выдачи кредита в 1 млрд руб и это решение вступило в силу. Кроме того, дело осовано исключительно на показаниях Васинкевича, который утверждает, что Костыгин принимал решения по этому кредиту, тогда как факты и показания свидетелей говорят о том, что именно сам Васинкевич договаривался о получении этого кредита. Показания Васинкевича в принципе должны быть пристально изучены отдельно и внимательно проанализированы поскольку ответственность за заведомо ложный донос никто не отменял — кстати, по решению суда он должен выплатить Дмитрию Костыгину 405 млн руб., и безусловно заинтересован в том, чтобы наш доверитель лишился возможности взыскать этот долг.», — заявляет Константин Добрынин.

Автор: Анна
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