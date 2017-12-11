Суд продлил домашний арест совладельца компании «Юлмарт» до 14 февраля
Смольнинский суд Санкт-Петербурга продлил домашний арест совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина до 14 февраля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.
Заседание шло в закрытом режиме, так как следователь подал ходатайство о слушании дела в закрытом режиме, ссылаясь на тайну следствия, которое судья удовлетворил, несмотря на протест защиты Дмитрия Костыгина.
Дмитрию Костыгину по-прежнему запрещено общение и использование различных средств связи. Общаться можно только с женой, детьми, следователем и адвокатами. Такое ограничение вызвано необходимостью пресечь общение бизнесмена с друзьями и партнерами, поскольку круг соучастников преступления может быть расширен. Но суд разрешил допуск в квариру трем помощницам по уходу за детьми (у Костыгина пятеро несовершеннолетних детей).
Косытин был задержан 10 октября. СК предъявил ему обвинение в мошенничестве с кредитом Сбербанка на сумму 1 млрд рублей.
Кредит был выдан в апреле 2016 года. Вскоре Сбербанк объявил, что «Юлмарт» перестал обслуживать долг, и стал добиваться возбуждения уголовного дела: якобы Костыгин предоставил ложные сведения о финансовом состоянии своей компании и даже не собирался возвращать деньги.
Сам предприниматель утверждает, что проблемы «Юлмарта» вызваны акционерным конфликтом.
«Ситуация с абсурдным продлением домашнего ареста Дмитрия Костыгина показательна тем, что органы следствия вообще не представили каких-либо новых доказательств, подтверждающих обоснованность применения к обвиняемому меры пресечения, связанной с изоляцией от общества», — комментирует решение суда Константин Добрынин, старший партнер адвокатского бюро Pen&Paper. По его словам, все представленные сегодня суду материалы уже были основанием для принятия решения об избрании обвиняемому меры пресечения в октябре 2017 года. То есть за 2 месяца следствие не нашло ничего нового, что бы подтверждало бы виновность Костыгина и необходимость изоляции его от общества, делает вывод адвокат. Единственное, чем следствие дополнило свою позицию, это протоколы допросов двух свидетелей защиты, подтвердивших невиновность Костыгина.