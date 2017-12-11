Суд продлил домашний арест совладельца компании «Юлмарт» до 14 февраля

Смольнинский суд Санкт-Петербурга продлил домашний арест совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина до 14 февраля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Заседание шло в закрытом режиме, так как следователь подал ходатайство о слушании дела в закрытом режиме, ссылаясь на тайну следствия, которое судья удовлетворил, несмотря на протест защиты Дмитрия Костыгина.

Дмитрию Костыгину по-прежнему запрещено общение и использование различных средств связи. Общаться можно только с женой, детьми, следователем и адвокатами. Такое ограничение вызвано необходимостью пресечь общение бизнесмена с друзьями и партнерами, поскольку круг соучастников преступления может быть расширен. Но суд разрешил допуск в квариру трем помощницам по уходу за детьми (у Костыгина пятеро несовершеннолетних детей).

Косытин был задержан 10 октября. СК предъявил ему обвинение в мошенничестве с кредитом Сбербанка на сумму 1 млрд рублей.

Кредит был выдан в апреле 2016 года. Вскоре Сбербанк объявил, что «Юлмарт» перестал обслуживать долг, и стал добиваться возбуждения уголовного дела: якобы Костыгин предоставил ложные сведения о финансовом состоянии своей компании и даже не собирался возвращать деньги.

Сам предприниматель утверждает, что проблемы «Юлмарта» вызваны акционерным конфликтом.