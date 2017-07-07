Суд рассмотрит иск о банкротстве Wildberries

Арбитражный суд Московской области принял заявление о признании банкротом ООО «Вайлдберриз», развивающей интернет-магазин Wildberries. Об этом говорится в материалах дела, размещенных в картотеке арбитражных дел. Заявление подал поставщик Wildberries — дистрибутор одежды и обуви ООО «Прайм».

Представитель Wildberries отказался от комментариев.

Суд рассмотрит обоснованность заявления 12 сентября 2017 года, говорится в определении суда. По данным РБК, в апреле «Прайм» уже подавал иск в отношении Wildberries на сумму 136 млн руб., однако суд оставил заявление без движения. Всего с начала 2017 года Wildberries получил уже 13 исков от контрагентов.

Напомним, Forbes называл Wildberries в числе 10 самых дорогих компаний Рунета, оценивая его состояние в 419 млн долларов.