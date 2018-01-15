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Суд вынес решение о законности параллельного импорта

Арбитражный суд Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу и вынес решение о законности параллельного импорта, сообщает газета «Ведомости». Если оно устоит, дорога параллельному импорту будет фактически открыта, считают эксперты.

В суде доказали законность параллельного импорта: японский производитель запчастей для автомобилей не смог оспорить предупреждение ФАС. Решение Арбитражного суда города Москвы опубликовано в картотеке арбитражных дел. Служба не первый год продолжает бороться за введение такой нормы в торговле.

Несмотря на отсутствие прямого запрета в законодательстве, ввезти товар в Россию может только правообладатель бренда (официальный дистрибутор, дилер) — такая практика складывалась в судах. ФАС с этим не согласна и настаивает, что сделать это может любой участник рынка. «Либерализация параллельного импорта будет способствовать развитию конкуренции и создаст предпосылки для снижения цен на импортные товары», — говорил руководитель службы Игорь Артемьев.

В 2015 году ФАС поддержало правительство, согласившееся прямо разрешить параллельный импорт некоторых товаров — например, лекарств, детских товаров и автозапчастей. Но окончательно решение так и не было принято. В апреле 2017 года коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила право Евразийского межправительственного совета легализовать параллельный импорт отдельных товаров, но только если все члены союза на это согласятся, напоминает представитель ЕЭК, до сих пор этого не произошло. Даже в России все увязло в обсуждениях, говорит федеральный чиновник. Либерализацию параллельного импорта поддерживал ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов. Если это произойдет, то поэтапно, не раньше 2018–2020 годов, и только с учетом позиции инвесторов, заявлял Шувалов в октябре 2017: «Надо готовиться к тому, что конкуренция будет жестче».

В декабре 2017 года Конституционный суд рассмотрел жалобу ООО «ПАГ» по вопросу закупки бумаги марки Sony для аппаратов УЗИ. Тогда компания столкнулась с проблемой параллельного импорта, получив иск о защите исключительных прав на товарный знак от японской организации. «Юридический факт пересечения границы и ввоза на территорию России не может сделать товар контрафактным и повлечь прекращения права на него. Отсутствуют основания ставить знак равенства между товаром, который когда-то выпустил правообладатель, и контрафактом», — отмечал представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов.

Автор: Анна
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