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Супермаркеты «Перекрёсток» появятся в районных центрах «Место встречи»

Компания ADG group подписала контракт с торговой сетью «Перекрёсток» о размещении супермаркетов в двух районных центрах «Место встречи», открытие которых запланировано до конца этого года.

В районном центре «Место встречи София», который откроется в районе Северное Измайлово в ноябре, а также в районном центре «Место встречи Янтарь», открытие которого запланировано в декабре в районе Преображенское, появятся супермаркеты «Перекрёсток» с широким выбором высококачественных продуктов и товаров мировых брендов и отечественных производителей. Открытие супермаркетов осуществляется в рамках обновления концепции проекта «Место встречи», в которой сформирован новый подход к управлению ритейл-составляющей проекта. Ключевой задачей инициативы является формирование уникальной атмосферы и качества жизни для местных жителей, а также создание экономически эффективной среды для бизнес-партнеров.

«Мы очень рады начать сотрудничество с крупнейшей сетью супермаркетов России, так как для нас это очередное подтверждение того, что наш проект динамично развивается и растет. Важно также отметить, что наполнение каждого отдельного объекта в рамках проекта „Место встречи“ складывается с учетом потребностей местных жителей — мы находимся с ними в постоянном контакте, изучаем их мнение, обрабатываем обратную связь и принимаем соответствующие решения. Именно так нам удается оставаться гибкими, находить новые интересные и перспективные возможности для сотрудничества, а также предлагать наилучшее наполнение, которое полностью отвечает ожиданиям аудитории».

Григорий Печерский, управляющий партнер ADG group

«Запуская тот или иной проект, внедряя новые решения или начиная сотрудничество с партнером, мы всегда думаем о том, будет ли это полезно нашим покупателям. Районные центры „Место встречи“ — это интересный и социально-полезный проект, и мы рады дополнить два таких центра своими магазинами. Теперь в каждом из этих многофункциональных, современных и красивых мест жители окрестных домов смогут реализовать все свои потребности: от покупки качественных продуктов, до досуга для всей семьи».

Владислав Колкин, начальник отдела экспансии торговой сети «Перекрёсток»

В районном центре «Место встречи София» супермаркет «Перекрёсток» площадью 1 804,48 м2 откроется на — 1 этаже, а в районном центре «Место встречи Янтарь» площадью 1 396,78 м2 на 1 этаже.

Автор: Анна
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