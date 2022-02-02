«Светофор» хочет масштабировать онлайн-продажи

Продовольственный дискаунтер «Светофор» приумножает число регионов, где из ее магазинов можно заказать доставку. Дискаунтеры сотрудничают по доставке с «Яндекс.Доставкой».

Первый опыт дистанционной торговли у дискаунтера совпал с началом пандемии. «Светофор» начал принимать заказы в магазинах в Ярославской области весной 2020 г. К весне 2021 г. доставка была тиражирована на Северо-западный и Центральный федеральные округа. А теперь доставка из дискаунтера заработала и в Приволжском федеральном округе. Сейчас доставка «Светофора» работает в 28 регионах.

Пока у «Светофора» нет онлайн-магазина и чтобы сделать заказ, пользователю нужно зайти на сайт ближайшего к нему «Светофора» и выбрать в его каталоге нужные товары. Их можно заказать с доставкой на дом или выбрать самовывоз. Доставка для покупателей платная. «Магазины „Светофор“ являются дискаунтерами и не могут оплачивать вам доставку ввиду самых низких цен на каждый предложенный товар», — говорится на сайте сети.

До сих пор «Светофор» оставался единственным крупным ритейлером в России без полноценного онлайн-магазина, говорит Борис Овчинников, Data Insight . И, по его словам, логично, если «Светофор» сейчас думает про более серьезное развитие онлайн-сервисов.

Овчинников не уверен, что модель работы и позиционирование «Светофора» в оффлайн подходят людям, которые делают покупки онлайн. Также вопрос, готова ли психологически аудитория «Светофора» доплачивать за доставку, продолжает эксперт. Вызовом будет и ликвидировать отставание «Светофора» от крупных интернет-игроков в принципе — тем более в формате развития собственного онлайн-сервиса. Большинство других ритейлеров, ориентирующих на низкие ценовые сегменты, в интернете делают ставку на сотрудничество со сторонними сервисами — например, «Яндекс.Едой» и «Сбермаркетом», поясняет эксперт.