«Светофор» выходит на рынок Великобритании

Сеть жестких дискаунтеров Mere планирует открыть более 300 магазинов в Великобритании, пишет издание The Grocer. Амбициозный план рассчитан на ближайшие 10 лет. Mere принадлежит екатеринбургским предпринимателям Шнайдерам, которые развивают российские сети «Светофор» и «Маяк».

Открытие первого магазина запланированно в городе городе Престон в июле. До конца года Mere собирается довести число торговых точек до четырех. Сейчас компания ведет переговоры с поставщиками и производителями, набирает персонал, отлаживает бизнес-процессы и дорабатывает сайт.

Магазин Mere занимает примерно 930 кв. м, в его ассортименте до 1200 SKU, а обслуживанием занимаются восемь человек, включая четырех кассиров. Бизнес-модель ретейлера предполагает, что поставщики должны отгружать продукцию непосредственно в магазины, а товары размещаются прямо на паллетах. Все вместе позволяет сети поддерживать цены на треть меньше, чем у конкурентов.

Основными конкурентами Mere на европейском рынке являются дискаунтеры Lidl и Aldi. Зарубежная экспансия компании началась в 2018 г., на данный момент она присутствует в Германии, Польше, Румынии, Литве, Латвии и Украине. В планах выход в Италию, Грецию, Болгарию и США.