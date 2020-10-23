«Связной»: 8 из 10 предзаказов пришлось на iPhone 12 Pro

Компания «Связной» подводит итоги предзаказов новых смартфонов от Apple — iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

По итогам предзаказов 80% от всех прадварительных заявок пришлось на iPhone 12 Pro. Покупатели выбирают новинку в цвете «тихоокеанский синий» с объёмом памяти 256 Гб. Среди моделей iPhone 12 хитом продаж стали устройства в «синем цвете» в конфигурации на 128 Гб. Чаще всего предзакз оформляют жители Москвы, Казани, Краснодара, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.