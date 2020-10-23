«Связной»: 8 из 10 предзаказов пришлось на iPhone 12 Pro
Компания «Связной» подводит итоги предзаказов новых смартфонов от Apple — iPhone 12 и iPhone 12 Pro.
По итогам предзаказов 80% от всех прадварительных заявок пришлось на iPhone 12 Pro. Покупатели выбирают новинку в цвете «тихоокеанский синий» с объёмом памяти 256 Гб. Среди моделей iPhone 12 хитом продаж стали устройства в «синем цвете» в конфигурации на 128 Гб. Чаще всего предзакз оформляют жители Москвы, Казани, Краснодара, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
«Мы видим высокий интерес покупателей к новым моделям iPhone, спрос на которые сопоставим с предзаказами на iPhone 11 и iPhone 11 Pro. На все новинки действует рассрочка стоимостью от 800 рублей в месяц и уже более 20% предварительных заявок оформлено с помощью этого инструмента. С момента старта продаж новинки также можно будет приобрести с помощью trade-in», — комментирует Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной».