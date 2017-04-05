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«Связной» анализирует продажи ноутбуков в России в начале 2017 года

По итогам января-февраля в России реализовано почти 450 тыс. ноутбуков на сумму более 13,5 млрд. рублей. Объем продаж за первые 2 месяца 2017 года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года в натуральном и денежном выражении. Рынок не сократился впервые за 4 года.

В феврале продажи ноутбуков в России – также впервые за несколько лет – показали положительную динамику. Покупатели приобрели на 8% больше устройств по сравнению с февралем прошлого года, а выручка от их реализации увеличилась на 5%.

Рынок стабилизировался по нескольким причинам. Ноутбук стал устройством для людей, которым функционала и мощности планшетного компьютера недостаточно, а форм-фактор планшета неудобен для повседневной работы. Покупатели готовы приобретать сравнительно дорогое и мощное устройство с большей диагональю экрана. В январе-феврале 71% реализованных в России ноутбуков – это компьютеры стоимостью выше 20 тыс. рублей. В то же время самые популярные планшеты – это устройства стоимостью менее 20 тыс. рублей (порядка 93% продаж в штуках за тот же период). В «Связном» 87% товарных позиций ноутбуков – это устройства стоимостью более 20 тыс. рублей. 

Наиболее популярными у россиян остаются ноутбуки с диагональю дисплея более 15 дюймов – 85% всех штучных продаж в январе-феврале. За год этот показатель почти не изменился. 

Еще одним фактором, повлиявшим на сохранение объемов реализации ноутбуков, стала стабилизация экономической ситуации и курсов валют. Многие покупатели приобрели устройства в период ажиотажа в 4 квартале 2014 года, и в 2015-2016 годах не обновляли ноутбук. Среди других драйверов рынка можно отметить растущую популярность игровых ноутбуков, а также наличие в магазинах всех крупнейших ритейлеров программ кредитования и рассрочки. В «Связном» ноутбуки представлены только в онлайн-канале, при этом в кредит продается примерно каждое 5-е устройство.

Самыми популярными брендами ноутбуков в начале 2017 года стали ASUS и Lenovo – оба бренда заняли порядка 23% продаж в штуках. На 3 месте Acer с долей на уровне 19%. В рублях лидером рынка стал ASUS с долей порядка 24%, на 2 и 3 местах Lenovo и Acer с показателями 19% и 17% соответственно. 

Продолжавшееся несколько лет падение рынка ноутбуков было вызвано несколькими факторами, главный из которых – постоянно растущая вплоть до 2014 года популярность планшетных компьютеров. Планшеты заменяли покупателям наименее мощные модели ноутбуков, так как возможности планшетных ПК и форм-фактор, позволяли пользователям получить компактное устройство с достаточным базовым функционалом (просмотр медиафайлов, выход в интернет, общение в соцсетях).

Свое влияние на сегмент оказали также и цены. Стоимость планшетного компьютера постоянно снижалась, в то время как ноутбука – росла. В 2013 году россияне приобретали планшет в среднем за 11 700 рублей, ноутбук – за 19 000 рублей. В январе-феврале 2017 года средняя стоимость планшета составила 8 900 рублей, ноутбука – 31 000 рублей. Наибольшее падение продаж ноутбуков зафиксировано в 2015 году. Тогда на сегмент дополнительно повлиял кризис на рынке электроники.

Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Продажи ноутбуков в России, млн шт.

7,3

7,6

6,2

4,9

3

2,5

Продажи ноутбуков в России, млрд руб.

145

148

118

104

81

79
Автор: Анна
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