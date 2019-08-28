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Связной: Bluetooth-наушники вытесняют проводные

По данным ритейлера «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть»), с января по июнь этого года россияне купили более 10,5 миллионов наушников на сумму 16,6 млрд рублей, причём более половины выручки пришлось на продажи Bluetooth-наушников. В сравнении с I полугодием 2018 года объем продаж увеличился в количественном выражении на 7% и в денежном — на 58%.

Средняя цена наушников за 6 месяцев 2019 года выросла на 48% и составила 1,6 тыс. рублей. Лидерами в натуральном выражении стали JBL, Sony, Gal. В денежном выражении лидером остаётся Apple.

Ключевой драйвер роста продаж — перераспределение спроса в пользу беспроводных наушников, работающих с помощью интерфейса Bluetooth. В январе-июне 2019 года продажи Bluetooth-наушников в России в денежном выражении обеспечили долю рынка до 63%, в то время как год назад на беспроводные наушники приходился только 41% продаж в денежном выражении. Всего за шесть месяцев этого года россияне приобрели 2,5 млн беспроводных наушников на общую сумму 10,4 млрд рублей, что больше, чем годом ранее на 110% в штуках и 144% в деньгах.

«Сегодня все беспроводные решения находятся в тренде, будь то портативные колонки или беспроводные наушники. Для пользователей Bluetooth-наушники являются не только средством для прослушивания музыки, но и аксессуаром, подходящим к любому образу. В магазинах Связной, Евросеть и Cstore чаще всего такие наушники покупатели приобретают вместе с новым смартфоном. Лидер продаж — модель AirPods», — отметил вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов.

Автор: Анна
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