Связной | Евросеть и Сбербанк запускают сервис мгновенных переводов
Объединенная компания Связной | Евросеть и Сбербанк объявляют о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств в магазинах Евросети. Услуга уже доступна во всех торговых точках ритейлера на территории России.
Теперь чтобы осуществить перевод на карту Сбербанка, необходимо знать лишь номер телефона, который привязан к карте, или номер карты. Денежные средства могут быть внесены наличным способом на кассе магазина и поступают на карту клиента мгновенно.
«Для нас важной задачей является поиск и внедрение, а также постоянное расширение новых сервисов. Сегодня денежные переводы пользуются большой популярностью в нашей сети магазинов, и мы рады, что с помощью услуги мгновенных переводов даём клиентам возможность для решения их повседневных задач», — отмечает Антон Павлов, директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединённой компании Связной | Евросеть.
«Наш приоритет — предлагать клиентам быстрый, простой и надежный сервис переводов там, где им удобно. Для этого Сбербанк развивает крупнейшую в России экосистему партнеров по переводам, работающую при помощи того, что есть у каждого россиянина — по номеру телефона. Мы рады, что компания Связной | Евросеть присоединилась к системе мгновенных переводов Сбербанка. Магазины Евросети работают по всей России, и столь широкая география присутствия нашего партнера еще больше расширяет возможности клиентов Сбербанка по быстрому переводу денежных средств», — подчеркнул Игорь Мамонтов, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка.