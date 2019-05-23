Связной | Евросеть объявляет о старте продаж умной лампочки и розетки от Яндекс

Объединённая компания Связной | Евросеть и Яндекс объявляют о старте продаж умных устройств, которые Яндекс презентовал 23 мая в рамках YaC. Связной станет первой розничной сетью в России, в которой появятся умная лампочка и розетка, а также пульт от Яндекса. Новинки будут доступны в магазинах сети уже в июне этого года.

Лампочка может менять яркость и цвет освещения, розетка помогает на расстоянии управлять всем, что к ней подсоединят, а пульт подходит для техники с инфракрасным портом — например, для кондиционеров и телевизоров. Все устройства работают под управлением голосового помощника Алиса.

«Стратегическое партнёрство с Яндексом предоставляет нашим клиентам большие возможности в части пользовательского опыта. Уже сегодня в нашей сети Яндекс.Станция занимает 85% продаж от всех устройств под управлением голосового помощника. Новые умные устройства помогут каждому пользователю не только взаимодействовать с домом посредством голоса, но и решать вопросы ресурсоэффективности и экономии», — подчеркивает вице-президент по продажам Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Умные устройства можно будет купить в магазинах сети или заказать доставку на сайте svyaznoy.ru. Лампочку и розетку можно будет приобрести по цене 1190 рублей, а пульт — за 1390 рублей.