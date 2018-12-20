«Связной-Евросеть» открыла в аэропорту Домодедово магазин нового формата Flex

Объединенная компания «Связной-Евросеть» открыла магазин нового формата Flex в столичном аэропорту Домодедово. Одна из основных его особенностей — «Бар приложений», где клиенты могут скачать и установить необходимые приложение на свой смартфон, сообщает RB со ссылкой на пресс-службу сети.

При организации пространства и оформление витрин в компании прежде всего ориентировались на интересы покупателей. Выкладка товара ведётся с учетом потребностей пассажиров, товары, услуги и контент объединены в основные разделы: «Спорт», «Развлечения», «Дом». Основной ассортимент салона сформировали флагманские модели смартфонов, портативные колонки, беспроводные наушники, тарифные планы от операторов сотовой связи и другие товары.





Основной особенностью магазина стал «Бар приложений», где клиенты могут установить необходимое приложение на свой смартфон. Так, для впервые прибывших в Москву пассажиров будут актуальны приложения со схемой метро, услугами заказа такси или с расписанием аэроэкспрессов и другого транспорта, считают в компании. А для отправляющихся в путешествие — приложения со встроенными офлайн-картами или гидом-путеводителем.