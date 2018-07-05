Связной-Евросеть подвела итоги I полугодия 2018 на рынке смартфонов

Объединенная компания Связной-Евросеть подвела итоги I полугодия 2018 года на рынке смартфонов.

По данным ритейлера, за первые шесть месяцев 2018 года было продано на 3% больше смартфонов, чем за тот же период годом ранее в штучном выражении, и на 23% — в денежном. Всего за I полугодие 2018 года в России было продано свыше 12,5 млн штук на сумму более 191 млрд руб. По итогам первого полугодия 2018 года отмечается тренд увеличения средней цены на смартфон: в этом году она составила 15 200 руб., в то время как в прошлом году за аналогичный период — 12 700 руб.

«Мы отмечаем, что клиенты стали чаще приобретать более дорогие модели смартфонов. Это связано с развитием новых „умных“ технологий в устройствах, и в 2018 году этот тренд продолжит своё развитие. Отмечу, что производители смартфонов стали выпускать всё больше моделей с двойными и тройными камерами, с функцией NFC, с функцией распознавания лица и другими технологичными опциями», — отмечает коммерческий директор Объединенной компании Связной | Евросеть Дагмара Иванова.

Особенно стоит отметить рост продаж смартфонов китайских производителей* — в штуках на 33%, а деньгах на 55% в сравнении с I первым полугодием 2017 года. Всего за I полугодие 2018 года было продано более 4,4 млн китайских смартфонов.

Популярность устройств китайских производителей в России растет последние несколько лет. Расширяется ассортимент гаджетов, причем не только за счет выхода на рынок новых брендов, но и увеличения модельного ряда действующими игроками в различных ценовых сегментах. Например, сейчас в Объединенной компании Связной | Евросеть представлено порядка 150 моделей и модификаций смартфонов китайских производителей. Стоит отметить, что китайские производители предлагают покупателям качественные, технологичные и инновационные устройства с интересным дизайном по приемлемой цене.

*К китайским смартфонам отнесли Honor, Huawei, Lenovo, Meizu, Mi, ZTE, Asus, Leeco, Motorola