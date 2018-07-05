+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Связной-Евросеть подвела итоги I полугодия 2018 на рынке смартфонов

Объединенная компания Связной-Евросеть подвела итоги I полугодия 2018 года на рынке смартфонов.

По данным ритейлера, за первые шесть месяцев 2018 года было продано на 3% больше смартфонов, чем за тот же период годом ранее в штучном выражении, и на 23% — в денежном. Всего за I полугодие 2018 года в России было продано свыше 12,5 млн штук на сумму более 191 млрд руб. По итогам первого полугодия 2018 года отмечается тренд увеличения средней цены на смартфон: в этом году она составила 15 200 руб., в то время как в прошлом году за аналогичный период — 12 700 руб.

«Мы отмечаем, что клиенты стали чаще приобретать более дорогие модели смартфонов. Это связано с развитием новых „умных“ технологий в устройствах, и в 2018 году этот тренд продолжит своё развитие. Отмечу, что производители смартфонов стали выпускать всё больше моделей с двойными и тройными камерами, с функцией NFC, с функцией распознавания лица и другими технологичными опциями», — отмечает коммерческий директор Объединенной компании Связной | Евросеть Дагмара Иванова.

Особенно стоит отметить рост продаж смартфонов китайских производителей* — в штуках на 33%, а деньгах на 55% в сравнении с I первым полугодием 2017 года. Всего за I полугодие 2018 года было продано более 4,4 млн китайских смартфонов.

Популярность устройств китайских производителей в России растет последние несколько лет. Расширяется ассортимент гаджетов, причем не только за счет выхода на рынок новых брендов, но и увеличения модельного ряда действующими игроками в различных ценовых сегментах. Например, сейчас в Объединенной компании Связной | Евросеть представлено порядка 150 моделей и модификаций смартфонов китайских производителей. Стоит отметить, что китайские производители предлагают покупателям качественные, технологичные и инновационные устройства с интересным дизайном по приемлемой цене.

*К китайским смартфонам отнесли Honor, Huawei, Lenovo, Meizu, Mi, ZTE, Asus, Leeco, Motorola

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

4 июля / Комментарии
Футбол стал причиной голода домашних животных

Футбол стал причиной голода домашних животных

Эксперты компании PerseiLine отмечают резкое падение спроса на продукцию для животных в городах, принимающих матчи футбольного мундиаля. Однако было бы серьёзным упрощением считать, что все зоовладельцы резко разлюбили животных и полюбили футбол.

далее →

4 июля / Комментарии
«Обувь России» получила кредитную линию на 1 млрд рублей

«Обувь России» получила кредитную линию на 1 млрд рублей

ГК «Обувь России» и Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР») подписали кредитное соглашение, в рамках которого банк открывает Группе возобновляемую кредитную линию в объеме 1 млрд руб. сроком на 2 года.

далее →

4 июля / Комментарии
«М.Видео» масштабирует предиктивную аналитику для управления стоком и доставкой товаров на «Эльдорадо»

«М.Видео» масштабирует предиктивную аналитику для управления стоком и доставкой товаров на «Эльдорадо»

Компания «М.Видео» масштабирует «умный» сервис по прогнозированию спроса и распределению товарных запасов Infor Retail на сеть «Эльдорадо». Облачное решение, основанное на предиктивной аналитике, позволит стандартизировать логистические процессы в рамках объединения бэк-офисов двух розничных сетей, а также может повысить эффективность планирования и управления стоком в «Эльдорадо» до 25%. 

далее →

29 июня / Комментарии
«М.Видео» и «Эльдорадо» первыми протестируют систему Tax Free

«М.Видео» и «Эльдорадо» первыми протестируют систему Tax Free

Компании «М.Видео» и «Эльдорадо» первыми среди продавцов техники и электроники протестируют систему Tax Free. Она позволит иностранным гражданам возвращать НДС с покупок, сделанных на территории Российской Федерации.

далее →

29 июня / Комментарии
«Тинькофф банк» запустил кэшбэк на определённые товары

«Тинькофф банк» запустил кэшбэк на определённые товары

«Тинькофф банк» запустил сервис по возврату части оплаты за покупку товаров определенного бренда в любом магазине. Отмечается, что кэшбэк привязан к производителю товара, а не к магазину или поставщику услуг.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!