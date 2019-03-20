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Связной | Евросеть подвела первые итоги работы услуги Trade-in в 2019 году

Объединённая компания Связной | Евросеть подвела первые итоги работы услуги Trade-in в 2019 году. В январе-феврале 2019 года число клиентов, которые воспользовались программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось на 386% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общее количество сданных смартфонов достигло 35 тысяч штук.

«Программа Trade-in отлично зарекомендовала себя на рынке и продолжает набирать популярность среди наших покупателей. С одной стороны, это эффективный инструмент для стимулирования продаж смартфонов высокого ценового сегмента, с другой — прекрасная возможность приобрести новый дорогостоящий аппарат с хорошей скидкой. Мы ожидаем, что, начиная с марта, самыми востребованными моделями станут вышедшие несколько дней назад Samsung Galaxy S10, S10+ и SE», — отмечает вице-президент по продажам Связной | Евросеть Давид Борзилов.

По итогам первых двух месяцев 2019 года клиенты Связной | Евросеть чаще всего покупали с помощью Trade-in выпущенный в октябре 2018 года iPhone XR, а также прошлогодние флагманы Samsung — модели Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+. Список сдаваемых моделей возглавляют iPhone 5S, iPhone 6S и iPhone 7.

В марте этого года в рамках программы trade-in действует ряд предложений с дополнительным дисконтом. Так, при покупке iPhone XR клиент получает дополнительную выгоду по trade-in в размере 3 000 рублей, а iPhone XS/XS Max — 5 000 рублей; при покупке Honor 8X и Honor 10 скидка составит 3 000 и 4 000 соответственно, а при обмене старого смартфона на Samsung Galaxy S10, S10+ или S10e действует скидка 10 000 рублей.

Связной пилотировал Trade-in в 113 магазинах сети в июле 2017 году, а уже в августе 2017 года масштабировал программу на все торговые точки. Кроме того, в ноябре 2018 года ритейлер запустил multi trade-in, в рамках которого можно сдавать сразу несколько гаджетов в счет стоимости нового устройства. Скидка на новый девайс по программе Trade-in может доходить до 100%, в зависимости от сдаваемой и приобретаемой моделей.

Автор: Анна
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