Связной | Евросеть проанализировала продажи ноутбуков на российском рынке
Объединённая компания Связной | Евросеть проанализировала продажи ноутбуков на российском рынке в период с марта по май 2019 года и выяснила, какие «мобильные» компьютеры пользовались популярностью у россиян этой весной.
Топ-3 наиболее популярных ноутбуков в штучном выражении:
- Lenovo IdeaPad 330-15AST
- Lenovo IdeaPad 330-15IKB
- Asus VivoBook D540MA-GQ251T
Топ-3 наиболее популярных ноутбуков в денежном выражении:
- Lenovo IdeaPad 330-15IKB
- Apple MacBook Air MQD32
- Lenovo IdeaPad 330-15AST
«Средняя цена ноутбуков продолжает расти: этой весной она составила 38 900 рублей, что больше, чем годом ранее на 8%. Пользователи выбирают более дорогостоящие модели, предназначенные для требовательных к „железу“ компьютерных игр и работы в продвинутых графических редакторах», — комментирует Давид Борзилов, вице-президент по продажам объединенной компании Связной | Евросеть.
Всего с марта по май этого года на российском рынке было продано 393 тыс. ноутбуков на общую сумму 15,2 млрд рублей.