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Связной | Евросеть: россияне в I полугодии 2018 года приобрели наушники на 8,8 млрд рублей

По данным объединенной компании Связной | Евросеть, объем продаж наушников в России уверенно растет. В первые шесть месяцев 2018 года россияне купили более 8,5 миллионов наушников на сумму 8,8 млрд рублей. В сравнении с I полугодием 2017 года объем продаж увеличился в количественном выражении на 5% и в денежном — на 44%. При этом, рост продаж в деньгах в январе-июне 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года составил 19%. Результаты Связного | Евросети опережают общероссийский тренд: объем продаж в штучном выражении вырос на 18%, в денежном — на 63%.

«На рост беспроводных наушников и рынка в целом сильно повлияли Apple Airpods. Беспроводные наушники от Apple начали набирать популярность с самого старта продаж, а прошлогодний релиз iPhone X, iPhone 8 Plus и iPhone 8 еще больше подстегнул спрос. По сравнению с I полугодием 2017 года доля Apple в России выросла почти втрое — с 5,8% до 15,8%. Что касается проводных наушников, то тут также есть очевидный лидер — JBL, который нарастил долю рынка в России более чем в 2 раза — с 8,2% до 18,5%», — отмечает коммерческий директор объединенной компании Связной | Евросеть Дагмара Иванова.

По итогам I полугодия 2018 года, по данным Связной | Евросеть, россияне выбирали вставные наушники (in-ear headphones) в 75% случаях; доля накладных наушников (lightweight headphones) составила 6%; доля полноразмерных наушников (traditional headphones) — 19%.

Клиенты ритейлера предпочитали вставные наушники ещё чаще — на них пришлось 90% объема продаж, еще 3% — накладные наушники и 7% — полноразмерные.

Ключевой драйвер роста продаж — перераспределение спроса в пользу беспроводных наушников и гарнитур, работающих с помощью интерфейса Bluetooth. В январе-июне 2018 года продажи Bluetooth-наушников в России в денежном выражении практически сравнялись с традиционными, обеспечив 45% всей выручки, в то время как год назад на беспроводные наушники приходилось только 22% продаж в денежном выражении. В Связном | Евросети в I полугодии 2018 года объем продаж наушников без проводов в деньгах и вовсе превысил объем продаж проводных моделей — 53% против 47%.

Растущий интерес к более дорогим Bluetooth-наушникам на российском рынке подстегнул размер средней стоимости. По итогам I полугодия 2018 года он составил 1 030 рублей, что на 38% больше, чем по итогам первых шести месяцев 2017 года. В Связном | Евросети средняя стоимость наушников немного выше — 1 100 рублей.

Автор: Анна
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