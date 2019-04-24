Связной | Евросеть: самые популярные гаджеты в I квартале
Объединённая компания Связной | Евросеть проанализировала свои продажи по итогам I квартала 2019 года и выяснила, какие товары пользовались популярностью у россиян.
Топ-5 наиболее популярных товаров в штучном выражении:
- Honor 7A
- Jinga Simple F200n
- Honor 7A Pro
- Honor 8X
- Samsung Galaxy A7 (2018)
Топ-5 наиболее популярных товаров в денежном выражении:
- Honor 8X
- Samsung Galaxy A7 (2018)
- Apple iPhone X 64Gb
- Apple iPhone XR 64Gb
- Apple iPhone 7 32Gb
С января по март этого года в магазинах Связной и Евросеть наиболее растущей категорией стали носимые устройства, рост которых в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 54% в штучном выражении и 59% в денежном. На второй строчке расположилась аудиотехника, в частности, портативные колонки. Тройку наиболее растущих категорий замыкают игровые приставки.
«Смартфоны от Honor появились в наших магазинах в январе и уже успели стать настоящим хитом продаж. Покупатели ценят эти смартфоны за доступную цену, высокую производительность и современный дизайн. Популярность этих смартфонов подтверждают результаты в I квартале на всём российском рынке, по итогам которых китайская компания стала лидером продаж в штуках. Также стоит отметить продолжающийся рост популярности категории носимых устройств(фитнес-трекеры и умные часы), что говорит о том, что россияне всё чаще уделяют внимание своему здоровью», — комментирует Давид Борзилов, вице-президент по продажам объединенной компании Связной | Евросеть.