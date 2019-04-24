Связной | Евросеть: самые популярные гаджеты в I квартале

Объединённая компания Связной | Евросеть проанализировала свои продажи по итогам I квартала 2019 года и выяснила, какие товары пользовались популярностью у россиян.

Топ-5 наиболее популярных товаров в штучном выражении:

Honor 7A Jinga Simple F200n Honor 7A Pro Honor 8X Samsung Galaxy A7 (2018)

Топ-5 наиболее популярных товаров в денежном выражении:

Honor 8X Samsung Galaxy A7 (2018) Apple iPhone X 64Gb Apple iPhone XR 64Gb Apple iPhone 7 32Gb

С января по март этого года в магазинах Связной и Евросеть наиболее растущей категорией стали носимые устройства, рост которых в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 54% в штучном выражении и 59% в денежном. На второй строчке расположилась аудиотехника, в частности, портативные колонки. Тройку наиболее растущих категорий замыкают игровые приставки.