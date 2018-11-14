Связной | Евросеть усилилась топ менеджером «М.Видео»

Объединенная компания Связной | Евросеть объявляет о назначении Юлии Зариповой на должность директора по маркетингу. Юлия Зарипова имеет 15-летний опыт в области маркетинга и коммуникаций. До прихода в Связной | Евросеть Юлия занимала управленческие позиции в сфере электронного ритейла в компаниях «М.Видео» и «Эльдорадо», а также в холдинге «Объединённые кондитеры».

«Знаю Юлю уже довольно давно. Первый раз приглашал ее на работу еще полтора года назад. И рад, что она присоединилась к нашей команде», — подчеркивает Александр Малис, CEO объединенной компании Связной | Евросеть.

Приоритетной задачей для Юлии станет разработка маркетинговой стратегии и позиционирования сетей объединенной компании в новых условиях рынка. Также деятельность Юлии будет направлена на укрепление позиций Связной | Евросеть и усиление эффективности маркетинговых коммуникаций.

«Цель, которая стоит перед командой объединенной компании Связной | Евросеть, поможет людям открыть новые уникальные возможности и изменить к лучшему их жизнь. Я рада быть причастной к созданию ритейл-опыта нового поколения», — комментирует Юлия Зарипова, директор по маркетингу объединенной компании Связной | Евросеть.

Юлия Зарипова специализируется в области стратегического и операционного маркетинга, ре-позиционировании брендов, вывода брендов и продуктов на новые рынки. Юлия имеет ряд наград в области маркетинга и коммуникаций: Effie 2009, 2015, 2017; Gold Quill 2016, IPRA 2016; Серебряный лучник 2015; Серебряный Меркурий 2015, 2017; Russian Retail Awards 2016; Национальная премия бизнес-коммуникаций — победитель в номинации тренд-сеттер, Лучшая рекламная кампания 2017.