Связной | Евросеть: в 1 квартале россияне потратили более 6 млрд рублей на носимые устройства
Объединённая компания Связной | Евросеть подвела итоги развития российского рынка носимых устройств за 1 квартал 2019 года. Россияне приобрели 920 тыс. устройств на общую сумму более 6 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 103% в штуках и 121% в деньгах. По итогам продаж на рынке носимых устройств 61% занимают фитнес-трекеры, 28% умные часы и 11% локаторы.
С января по март наиболее высокую динамику продемонстрировали фитнес-трекеры. Так, россияне приобрели 558 тыс. устройств на общую сумму 1,2 млрд рублей, что соответственно на 163% и 164% больше, чем годом ранее. Средняя цена фитнес-трекера в России осталась на уровне прошло года и составила 2181 рубль.
Второй по популярности категорией остаются умные часы. За три месяца этого года в России было куплено 256 тыс. устройств на сумму 4,6 млрд рублей. Рост год к году составил 103% в штуках и 137% в деньгах. Средняя цена снизилась почти на 3 тыс. рублей и составила 17 928 рублей.
Локаторы, позволяющие родителям видеть местоположение своего ребёнка, традиционно занимают третью позицию в категории носимых устройств. В 1 квартале россияне приобрели 106 тыс. локаторов на сумму свыше 287 млн рублей. Продажи в штуках остались на уровне прошлого года, в деньгах рост составил 11%. Средняя цена локатора упала на 300 рублей и составила 2 722 рубля.
«Фитнес-трекеры и умные часы продолжают пользоваться популярностью у россиян. На это влияют выгодные маркетинговые акции брендов, а также новые функции, способные помогать человеку поддерживать своё физическое состояние. Например, с помощью фитнес-трекеров возможно подсчитать количество сжигаемых калорий, а с помощью некоторых моделей умных часов можно самостоятельно провести электрокардиограмму сердца. Если пользователю нужно больше, чем просто оценка своего здоровья, он однозначно выбирает умные часы, которые уже зарекомендовали себя на рынке как практичное многофункциональное устройство для решение повседневных задач, чему способствует появление большого количества приложений. В этом году динамика роста категорий умных часов и фитнес-трекеров продолжится за счёт новых решений и появления на рынке новых игроков, предлагающих устройства в низком ценовом сегменте» — подчеркивает вице-президент по продажам Связной | Евросеть Давид Борзилов.