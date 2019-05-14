Связной | Евросеть: в 1 квартале россияне потратили более 6 млрд рублей на носимые устройства

Объединённая компания Связной | Евросеть подвела итоги развития российского рынка носимых устройств за 1 квартал 2019 года. Россияне приобрели 920 тыс. устройств на общую сумму более 6 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 103% в штуках и 121% в деньгах. По итогам продаж на рынке носимых устройств 61% занимают фитнес-трекеры, 28% умные часы и 11% локаторы.

С января по март наиболее высокую динамику продемонстрировали фитнес-трекеры. Так, россияне приобрели 558 тыс. устройств на общую сумму 1,2 млрд рублей, что соответственно на 163% и 164% больше, чем годом ранее. Средняя цена фитнес-трекера в России осталась на уровне прошло года и составила 2181 рубль.

Второй по популярности категорией остаются умные часы. За три месяца этого года в России было куплено 256 тыс. устройств на сумму 4,6 млрд рублей. Рост год к году составил 103% в штуках и 137% в деньгах. Средняя цена снизилась почти на 3 тыс. рублей и составила 17 928 рублей.

Локаторы, позволяющие родителям видеть местоположение своего ребёнка, традиционно занимают третью позицию в категории носимых устройств. В 1 квартале россияне приобрели 106 тыс. локаторов на сумму свыше 287 млн рублей. Продажи в штуках остались на уровне прошлого года, в деньгах рост составил 11%. Средняя цена локатора упала на 300 рублей и составила 2 722 рубля.