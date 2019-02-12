Связной | Евросеть: в 2018 году до 25% продаж компании пришлось на онлайн

Объединенная компания Связной | Евросеть подводит итоги онлайн-продаж за 12 месяцев 2018 года. С января по декабрь прошлого года на svyaznoy.ru, euroset.ru и в электронном каталоге компании рост продаж год к году в денежном выражении составил 34%. К IV кварталу 2018 доля поднялась до 25% в денежном выражении.

В 2018 году оборот от покупок через электронные каталоги составил 30% от общего оборота онлайн-канала и вырос на 12% в сравнении с 2017 годом. Также покупатели стали чаще оформлять рассрочки в онлайне. Рост составил 105%, а самой популярной рассрочка стала «0-0-10».

Наиболее популярными товарами в интернет-магазинах svyaznoy.ru, euroset.ru по итогам 2018 года оказались умные часы и фитнес трекеры — рост продаж в онлайн на 99% год к году, на втором месте — игровые приставки с ростом в 30%. Наибольшее количество онлайн-заказов в 2018 году оформлялось с десктопов — 55% от всех интернет-покупок, со смартфонов — 40%, а наименьшее количество транзакций было совершено с планшетов — 5%.