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Связной | Евросеть: в 2018 году в России было продано 2,5 млн носимых устройств

Объединённая компания Связной | Евросеть проанализировала российский рынок носимых устройств в 2018 году. Так, по итогам прошлого года в России было продано порядка 2,5 млн носимых устройств на общую сумму около 17,2 млрд рублей. Рост в натуральном выражении составил 200% в сравнении с 2017 годом, в деньгах рост составил 130%.

Наиболее растущим сегментом оказались фитнес-трекеры, доля которых в штучном выражении за прошлый год увеличилась с 47,5% до 52%. Россияне приобрели более 1,3 млн фитнес-трекеров на общую сумму 2,9 млрд рублей. Категория локаторов также находится в зоне роста, доля этих устройств в штуках выросла с 16,6% до 19%. Всего таких устройств было продано 474 тыс. на сумму 1,3 млрд рублей. Снижение доли с 34,4% до 27,6% показал сегмент умных часов, которых было продано порядка 690 тыс на сумму 12,9 млрд рублей.

По итогам 2018 года рынок фитнес-трекеров в штуках вырос на 228%, локаторов на 243%, умных часов на 140%.

«Опережающие темпы роста фитнес-трекеров связаны с их невысокой стоимостью в сравнении с умными часами, а также функционалом, заточенным под конкретные потребности пользователя. Если раньше эти устройства могли измерять только пульс человека и количество пройденных им шагов, то сейчас могут посчитать количество сжигаемых калорий, анализировать человеческий сон. В случае, когда пользователю нужен более широкий функционал, нежели оценка физического состояния человека, его выбор падает на умные часы. Кроме того, мы видим, что также растут продажи локаторов, в частности, детских. Такие устройства помогают родителям в любой момент увидеть местоположение своего ребёнка и при необходимости связаться с ним», — подчеркивает вице-президент по продажам Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Автор: Анна
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