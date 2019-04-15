Связной | Евросеть: в I квартале 2019 года россияне купили 479 тыс. ноутбуков

Объединённая компания Связной | Евросеть проанализировала российский рынок ноутбуков по итогам I квартала 2019 года. По данным Связной | Евросеть, с января по март текущего года всего в России было продано 479 тыс. ноутбуков на сумму 18,3 млрд рублей, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше в натуральном выражении на 10% и на 1% в денежном.

Средняя стоимость ноутбуков в I квартале выросла на 10% год к году и составила 38,1 тыс. рублей. Лидерами рынка в натуральном выражении стал Hewlett-Packard, доля которого в штуках составила 22,8%. На втором месте расположилась Lenovo c долей рынка 22,3%, далее следуют Asus, Aсer и Apple с долями рынка 22,2%, 16,9% и 5,1% соответственно. В денежном выражении лидером стал Hewlett-Packard с долей рынка 19,7%.

«Небольшой спад продаж в штуках говорит о том, что покупатели отдают своё предпочтение технологичным смартфонам, способным сегодня заменить большинство функций ноутбуков. Так, например, по итогам I квартала 2019 года рост продаж смартфонов в России вырос в штуках на 8%, в деньгах — на 13%», — отмечает вице-президент по продажам объединённой компании Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Объединенная компания Связной | Евросеть — крупнейшая в мире* розничная сеть в сегменте высоких технологий. У компании 5 тысяч магазинов в 1300 городах России, более 30 тысяч продавцов-консультантов, которые обслуживают более 2 миллионов покупателей в день.

Компания является лидером е-commerce в своем сегменте, продолжает активное развитие собственной платформы онлайн-продаж и реализацию стратегии омниканального развития.

Глубокая интеграция с производителями высоких технологий и разработчиками различных сервисов позволяет компании создавать уникальные и совершенно неожиданные возможности для клиентов. Миссия компании — сделать позитивным опыт взаимодействия человека с технологиями.