«Связной», «Geozon» и «Онлайн Доктор» запускают совместный проект

Ритейлер «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») и «Мобайл Трейд», владелец бренда потребительской электроники GEOZON, объявляют о запуске партнёрского проекта, в рамках которого у всех новых пользователей умных часов появится возможность заботиться о здоровье своей семьи в режиме 24/7.

С 26 августа в интернет-магазине svyaznoy.ru все покупатели детских и взрослых умных часов GEOZON получат в подарок бесплатный сертификат на годовую подписку сервиса «Онлайн доктор». При покупке детских часов родители получат подписку на программу «Детский доктор», в рамках которой будет доступно неограниченное количество онлайн-консультаций с квалифицированным врачом-педиатром 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Доктор ответит на любой вопрос о состоянии ребёнка, поможет расшифровать анализы, даст мнение по существующему диагнозу и при необходимости проконсультирует даже ночью, когда обычные поликлиники уже закрыты. Общаться с врачом можно по телефону, видеосвязи или в чате из любой точки мира: в отпуске, на даче или в путешествии.

При покупке взрослых смарт-часов в «Связном» пользователь получит в подарок годовую подписку на сервис «Спорт Лайф плюс». В нее входит не только неограниченное количество онлайн-консультаций терапевта 24/7, но и возможность проконсультироваться со спортивным врачом, эндокринологом и диетологом по предварительной записи. Стоит отметить, что отдельно подписка на каждую из этих программ обошлась бы пользователю в 3000 рублей.

Главная цель совместного проекта компании «Связной», GEOZON и «Онлайн доктор» — обеспечить комплексную защиту здоровья каждого члена семьи.